Tennisti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi: è giallo sulla nota dell'Itf

La federazione internazionale di tennis ha emesso una nota ufficiale pronunciandosi sulla possibilità di ammettere i tennisti russi e bielorussi alle Olimpiadi in Francia nell'estate di quest'anno. Ecco nel dettaglio il contenuto della dichiarazione: "Il comitato olimpico internazionale e il comitato paralimpico internazionale consentiranno agli atleti qualificati e idonei con passaporto russo e bielorusso di competere ai giochi olimpici di Parigi 2024 come atleti neutrali individuali (Ain) e ai giochi paralimpici come atleti paralimpici neutrali (Npa).

L'Itf conferma che i giocatori di tennis di queste nazioni potranno partecipare alle competizioni di tennis olimpiche e paralimpiche a titolo individuale e neutrale se rispettano i principi Ain del Cio e Npa dell'Ipc. Gli atleti neutrali dovranno soddisfare i requisiti di selezione e ammissibilità stabiliti nei regolamenti ITF applicabili.

La decisione dell’Itf è in linea con la maggior parte delle federazioni internazionali per quanto riguarda le competizioni individuali e gli atleti che parteciperanno ai giochi quest’estate. La posizione dell’Itf segue anche la politica internazionale esistente del tennis, adottata nel marzo 2022".

È giallo sulla nota

Il comunicato non ha però chiarito i dubbi delle ultime settimane per un piccolo aspetto ancora poco chiaro. Nessun tennista russo e bielorusso rispetta i requisiti di idoneità a causa della decisione della stessa Itf di escludere le rispettive nazioni dalla Coppa Davis e dalla Billie Jean King Cup già dal 2022.

Il dettaglio è stato esplicitamente precisato dalla federazione, che non ha lasciato intendere ad alcuna esenzione per questi giocatori. Il destino resta così incerto per atleti dal calibro di Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrey Rublev e Victoria Azarenka per questa estate.

Tutti, ora impegnati nel 1000 di Indian Wells, dovranno attendere per definire la loro programmazione per i prossimi mesi.