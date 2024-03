Indian Wells, tabellone illustre nel doppio: Sinner e non solo, quanti big

© Phil Walter/Getty Images

Da poche ore è cominciato il Masters 1000 di Indian Wells, uno dei più attesi nel circuito. Tanti i big presenti, dal numero uno Novak Djokovic fino a Rafael Nadal e il torneo da' davvero tanti importanti spunti.

C'è attesa anche ed ovviamente per il nostro Jannik Sinner che punta a scavalcare in classifica Carlos Alcaraz e diventare numero due al mondo. Sinner non sarà presente solo nel singolare, l'azzurro è tra i protagonisti del torneo di doppio dove giocherà insieme all'amico e connazionale Lorenzo Sonego.

I due evocano bei ricordi, soprattutto la vittoria di Coppa Davis, e c'è grande attesa in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio per questo evento sono tanti i big nel circuito a prepararsi in coppia, non solo il nostro Jannik ma anche altri Top Ten come Zverev, Rublev o Alex De Minaur.

Le teste di serie numero uno, Rohan Bopanna e Matthew Ebden affronteranno Gille e Vliegen. In campo anche Ben Shelton, in coppia con il connazionale Eubanks e li vede protagonisti in un sorteggio proibitivo. Curiosità anche per la coppia composta da Felix Auger Aliassime e l'americano Sebastian Korda, impegnati al primo turno contro Rojer e Glasspool, dove partono sulla carta quasi favoriti.

Sinner e Sonego debutteranno in uno scontro tra big contro Karen Khachanov e Andrey Rublev. Eventualmente i vincenti dovrebbero sfidare una coppia top come gli spagnoli Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Attesa anche per gli altri italiani Vavassori e Bolelli che puntano invece alle Finals di doppio di Torino: gli azzurri affronteranno il polacco Zielinski e Nys.

Insomma un tabellone molto interessante, curiosità per il match tra De Minaur e Popyrin e la coppia americana Ram e Salisbury con il torneo di doppio che si preannuncia tra i più interessanti degli ultimi anni.