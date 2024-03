I bookmakers credono in Jannik Sinner a Indian Wells: la sua quota per il titolo

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Indian Wells è uno degli eventi più attesi del circuito. Insieme a Miami, che seguirà subito dopo, rappresentano i due Masters 1000 più prestigiosi che il panorama tennistico possa offrire. Il torneo con sede in California sarà infatti il primo torneo di categoria della stagione e desta sicuramente molta curiosità.

Il primo dei due eventi del Sunshine Double potrà contare su tutti, ma proprio tutti i migliori giocatori in attività in questo momento. Oltre ai vai Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, ci sarà un altro grande ritorno, quello di Rafa Nadal, che ha scelto questo splendido palcoscenico per tornare in campo dopo i problemi fisici accusati a Brisbane.

Come ogni grande evento che si rispetti, c’è grande attesa per conoscere il vincitore che succederà ad Alcaraz, che ha trionfato lo scorso anno. I bookmakers come al solito hanno dato il loro parere sotto forma di quote, che ogni appassionato di scommesse potrà giocare per puntare sul loro prediletto.

Il grande favorito, sarà, nemmeno a dirlo Novak Djokovic, numero uno al mondo e voglioso di riprendersi la luce dei riflettori persa in questi primi scampoli di stagione. Secondo Goldbet e Better la vittoria del serbo è quotata a 3.

2.75 invece per Bet365.

I bookmakers credono in Jannik Sinner

Subito dopo di lui non troviamo il campione in carica spagnolo, bensì il tennista probabilmente più in forma del momento, il nostro Sinner, che ha messo in bacheca quest’anno già due trofei, l’Australian Open e Rotterdam.

Bet 365 quota a 3.75 l’impresa. Better e Goldbet propongono invece per i nuovi iscritti una quota assai più attraente, ben 8 volte la posta. Subito dietro di lui ecco Alcaraz, che non sta attraversando un momento facile, e per questo motivo è leggermente più indietro nelle considerazioni del suo grande rivale.

Per le principali agenzie di scommesse la conferma del titolo vale quota 5. Il primo titolo in California per Medvedev è invece quotato a 9. Ben più alta è invece la quota su una possibile vittoria di Rafael Nadal.

Impresa difficile ma non di certo impossibile conoscendo il fuoriclasse spagnolo. Il successo del maiorchino vale 31 volte la posta.