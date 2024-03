Entry list Atp Marrakech - Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli al via

© Clive Brunskill/Getty Images

Phoenix, Miami e Marrakech: inizia a delinearsi il calendario di Matteo Berrettini in vista del suo ritorno in campo. L'azzurro ha giocato il suo ultimo match ufficiale lo scorso agosto agli US Open, quando si è procurato un infortunio alla caviglia durante l'incontro con Arthur Rinderknech.

L'ex finalista di Wimbledon ha deciso di prendersi il suo tempo per non mettere a rischio il suo corpo e ripartirà dall'Arizona Tennis Classic. L'obiettivo è mettere importanti minuti nella gambe e presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Masters 1000 di Miami.

L'entry list del torneo ATP 250 di Marrakech ha poi svelato quello che sarà il suo primo impegno sulla terra battuta, almeno nel circuito maggiore. Oltre a Berrettini, saranno presenti in Marocco altri due italiani: Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

Il piemontese non sta vivendo un momento particolarmente positivo, ma proverà a cambiare passo già a Indian Wells e Miami. Discorso diverso per Cobolli, che ha conseguito discreti risultati e raggiunto il suo best ranking guadagnando la 62esima posizione del ranking mondiale.

A guidare il seeding ci sono Laslo Djere, Sebastian Ofner, Alejandro Tabilo e Daniel Evans. Scenderà in campo anche Stan Wawrinka.

L'entry list completa del torneo ATP 250 di Marrakech

Ecco tutti i giocatori che risultano attualmente iscritto al torneo ATP 250 di Marrakech

Laslo Djere Sebastian Ofner Alejandro Tabilo Daniel Evans Alexander Shevchenko Facundo Diaz Acosta Lorenzo Sonego Mariano Navone Flavio Cobolli Tomas Machac Roberto Carballes Baena Thiago Seyboth Wild Christopher O’Connell Pavel Kotov Aleksandar Vukic Stan Wawrinka Jaume Munar Matteo Berrettini