Atp/Wta Indian Wells - Day 1: Murray sul Centrale, subito in campo Arnaldi e Giorgi

Inizia il torneo Master 1000 di Indian Wells. E già nella prima giornata di gare ci sono due italiani protagonisti. Ci sarà l'esordio di Matteo Arnaldi contro il francese Luca Van Assche e di Camila Giorgi che in uno dei primi turni più interessanti del tabellone femminile incontra la giocatrice britannica Katie Boulter che domenica ha vinto il torneo WTA 500 di San Diego.

Sul campo centrale sarà protagonista nella sessione diurna Andy Murray. Vediamo il programma con i principali incontri della prima giornata a Indian Wells ricordando che ci sono nove ore di differenza di fuso orario tra la California e l'Italia e che le partite prenderanno il via alle ore 11 della California, le ore 20 italiane.

Sul campo centrale, Stadium 1, si apre dalle 20 italiane con il match femminile tra Kerber e Martic. A seguire il derby tutto americano tra Eubanks e Nakashima. A seguire l'esordio di Andy Murray del quale si è ampiamente parlato in queste settimane per le sue dichiarazioni su un possibile ritiro, in campo contro il belga David Goffin che al turno decisivo delle qualificazioni ha eliminato l'italiano Luca Nardi.

Nella sessione serale dalle 3 ora italiana della notte tra il 6 e il 7 marzo l'esordio della wild card Venus Williams contro la giapponese Hibino a fino al chiudere con la partita tra lo statunitense Wolf e il qualificato brasiliano Seyboth Wild.

In campo nella prima giornata due italiani: Matteo Arnaldi e Camila Giorgi

Sono due i giocatori italiani impegnati nella prima giornata del torneo di Indian Wells. Matteo Arnaldi sfida Luca Van Assche. La partita è programmata come secondo incontro sul campo 4.

A partire dalle 20 ora italiana si gioca il match tra l'australiano O'Connell e l'inglese Draper. A seguire toccherà al giocatore ligure: presumibile un ingresso in campo dei giocatori attorno alle 21.30-22 orario italiano.

Camila Giorgi invece non ha pescato benissimo e dovrà affrontare la giocatrice britannica Katie Boulter: la partita è programmata sullo Stadium 3 come secondo incontro dopo Sorribes Tormo-Bouzkova in programma dalle 20 ora italiana.

Giorgi-Boulter non inizierà in ogni modo prima delle 22 ora italiana. Ecco il programma di gioco completo della prima giornata di Indian Wells.