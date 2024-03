Chi ha vinto Indian Wells e Miami nello stesso anno? Novak Djokovic cerca la quinta

© Matthew Stockman/Getty Images

Inizia questa sera, mercoledì 6 marzo, il torneo di Indian Wells. Primo master 1000 Atp della stagione al quale seguirà a distanza di qualche giorno dalla finale (prevista domenica 17 marzo) il secondo Master 1000 dell'anno a Miami.

Sono i tornei noti come "Sunshine Double", tornei in cemento all'aperto di grande prestigio, uno in California e uno in Florida, che si giocano prima della lunga stagione europea sulla terra battuta. Ma da quanto tempo manca un giocatore che sia riuscito a fare l'accoppiata vincente in questi due tornei? Manca dal 2017 quando a riuscirvi è stato Roger Federer.

Ci sono stati altri 11 casi di doppietta oltre a questo. A guidare in questa classifica è Novak Djokovic che ha realizzato questa impresa ben 4 volte. Roger Federer è al secondo posto in questa statistica visto che ha realizzato questa impresa ben tre volte.

Manca completamente l'altro dei ”big three” che hanno dominato il tennis perchè Rafael Nadal – e sembra incredibile a dirsi – non solo non ha mai fatto questa accoppiata ma non ha mai vinto il torneo di Miami nel corso della sua carriera.

Djokovic cerca di ottenere per la quinta volta in carriera la doppietta Indian Wells-Miami

La doppietta Indian Wells-Miami come detto è riuscita 12 volte nella storia e sono 7 i giocatori ad averla centrata. Novak Djokovic punta alla quinta doppietta e a rafforzare la sua leadership in questa classifica visto che l'ha già centrata nel 2011 e per tre anni di fila dal 2014 al 2016.

Roger Federer ha concluso la carriera a 3 accoppiate vincenti avendo vinto entrambi i tornei nel 2005, nel 2006 e nel 2017 che è anche l'ultimo anno in cui questa accoppiata è stata centrata. Ma ci sono altri 5 giocatori ad averla realizzata una volta: Jim Courier nel 1991, Michael Chang nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Marcelo Rios nel 1998 e Andre Agassi nel 2001.