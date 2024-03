Andy Roddick polemizza sulle palline usate ad Indian Wells: "Com'è possibile?"

© Dave Kotinsky/Getty Images

Uno dei circoli più grandi al mondo, nel quale si affronteranno i migliori tennisti al mondo, con le peggiori palline al mondo. Sta impazzando in questi giorni la polemica sulle palline che verranno utilizzate nei prossimi giorni per il Master 1000 di Indian Wells.

Sono in corso le qualificazioni e tutti i tennisti si stanno già allenando sui campi del circolo americano. In tanti si sono lamentati però della pessima qualità delle palline, una nota stonata che rischia di diventare un problema in vista dell’inizio del torneo.

In questi giorni Stan Wawrinka aveva fatto sentire la propria voce riguardo al tema, seguito da altri colleghi. Nelle ultime ore si è aggiunta la voce dell’ex tennista americano Andy Roddick, il quale si è fatto portavoce della situazione sui propri canali social.

La leggenda statunitense ha postato un’immagine di una delle palline utilizzate dai tennisti a Indian Wells, evidentemente usurata, accompagnandola con un messaggio polemico. "Ho ricevuto due messaggi da due dei migliori allenatori del mondo nell'ultima ora che dicevano quanto siano brutte le palle a Indian Wells.

A quanto pare questo è avvenuto dopo pochi minuti di riscaldamento. Come è possibile che questo problema non sia stato risolto nel tempo?" ha scritto l’ex numero uno della classifica Atp.

Have gotten two texts from two of the top coaches on earth in last hour saying how bad the balls are at Indian Wells.

Apparently this was after and handful of minutes of a warmup. How has this problem not been fixed over time? ⁦@Served_Podcast⁩ subject this week pic.twitter.com/cblwaOCO2H — andyroddick (@andyroddick) March 5, 2024