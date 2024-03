Atp Indian Wells - Quanti ostacoli fino alla finale per Alcaraz: il suo cammino

© Matthew Stockman/Getty Images

In serata inizierà uno degli eventi più seguiti e appassionanti del panorama tennistico mondiale. Parliamo di Indian Wells, che insieme a Miami viene comunemente chiamato con il nome di Sunshine Double. I due Masters 1000, primi due tornei di questa categoria in programma in stagione, sono considerati da molti appena qualche gradito sotto gli Slam, per prestigio e appeal.

Nella nottata tra lunedì e martedì è stato sorteggiato il tabellone ufficiale dell’evento, che partirà nelle prossime ore. C’è tanta attesa per l’evento, che potrà contare su un parterre ricchissimo, compreso la leggenda Rafael Nadal, che proverà a far ritorno in campo ancora una volta dopo i fastidi accusati a Brisbane in Australia.

Oltre al fuoriclasse spagnolo, ci sarà la top 10 al completo, compreso Carlos Alcaraz, che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il periodo che sta vivendo l’enfant prodige iberico non è dei più semplici.

Dalla storica vittoria a Wimbledon l’ex numero uno non è più riuscito ad imporsi in nessun altro torneo. Un digiuno di oltre sette mesi a cui i suoi tifosi non erano di certo abituati. Negli ultimi mesi è poi salito di livello prepotentemente il suo rivale più accreditato per il futuro, quel Jannik Sinner che gli sta rubando un po’ la scena e che ha la concreta possibilità di scavalcarlo al termine del torneo californiano.

Il cammino di Alcaraz: tutti gli ostacoli fino alla finale

Alcaraz, testa di serie numero due dopo Novak Djokovic, farà il suo esordio, dopo un bye iniziale, contro il vincente tra il nostro Matteo Arnaldi e Lucas van Assche.

Qualora dovesse andare avanti potrebbe trovarsi di fronte Felix Auger Aliassime, avversario potenzialmente in grado di metterlo in difficoltà, se in giornata. Agli ottavi l'indiziato numero uno risponde al nome di Karen Khachanov, che ha recentemente vinto in Qatar.

Dai quarti si entra nella parte ‘calda’ del torneo. Alex De Minaur, Alexander Zverev e Alexander Bublik si giocheranno la vittoria del loro spicchio di tabellone. Qualora Carlos dovesse avere la meglio su uno di loro ecco la potenziale sfida con Sinner, che in questo momento in virtù dei successi all’Australian Open e Rotterdam guida saldamente la race verso le Atp Finals di Torino.

Per non vedersi scavalcare dall’azzurro dovrà fare necessariamente meglio di lui in questo torneo.