Atp Indian Wells - Da Musetti e Cobolli ad Arnaldi: sorteggio duro per gli azzurri

In attesa di scoprire se Luca Nardi e Andrea Vavassori supereranno l’ultimo turno di qualificazioni, saranno sei i tennisti azzurri impegnati nel main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Oltre a Jannik Sinner( ecco il possibile cammino dell’altoatesino in California) , parteciperanno al BNP Paribas Open Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi.

Gli azzurri non sono stati particolarmente fortunati con il sorteggio e dovranno superare tante ardue sfide per fare bene a Indian Wells.

Da Musetti e Cobolli ad Arnaldi: il tabellone degli italiani a Indian Wells

Musetti, testa di serie numero 26, attende al secondo turno uno tra Botic van de Zandschulp e Denis Shapovalov.

Il talento di Carrara, reduce da tre sconfitte consecutive, si trova nella stessa porzione di tabellone di Holger Rune e Rafael Nadal e nell’ottavo di Taylor Fritz. Regalarsi un match con il campione della 48ª edizione dell’evento americano è l’obiettivo di Fabio Fognini, che cercherà di sfruttare nel migliore dei modi la wild card concessagli dagli organizzatori.

Prima dell’eventuale incrocio con lo statunitense, Fognini se la vedrà con Bernabe Zapata Miralles e, in caso di vittoria, Sebastian Baez. Non è andata per niente bene nemmeno a Sonego, Cobolli e Arnaldi.

I primi due - inseriti nella parte alta - incontreranno Miomir Kecmanovic e Roberto Carballes Baena con la speranza di poter affrontare al secondo turno rispettivamente Cameron Norrie e Daniil Medvedev. Arnaldi, da parte sua, esordirà contro Luca Van Assche: in palio una complicatissima sfida con il numero due Carlos Alcaraz.



Il main draw del Masters 1000 di Indian Wells