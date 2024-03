Ora Baez non sorprende più: c'è un dato dove ha fatto meglio di Jannik Sinner

© Marcelo Endelli-Getty Images

E’ uno dei giocatori più in forma del circuito e pian piano si sta prendendo la luce dei riflettori. Parliamo di Sebastian Baez, tennista argentino che in questo 2024 sta raggiungendo risultati davvero interessanti.

Il nativo di Buenos Aires, simile sia per caratteristiche fisiche che tecniche al suo connazionale Diego Schwartzman, sta trovando la sua consacrazione in queste ultime settimane, che lo hanno visto uscire vincitore in ben due tornei, Rio de Janeiro e per ultimo Santiago del Cile.

I suoi ottimi risultati in campo lo hanno portato a sfondare anche il suo best ranking, entrando per la prima volta in carriera in top 20, ma non è finita qui. A testimoniare l’eccellente momento che sta vivendo Baez, ci sono alcuni dati niente male.

Oltre ad essere il tennista che ha collezionato quest’anno più vittorie (16), stando davanti a top player come il nostro Jannik Sinner (12), Andrey Rublev (14), Alex De Minaur (15), è il solo insieme ad Hugo Humbert e il nostro azzurro ad aver portato a casa due trofei in questa stagione.

I prossimi passi del tennista argentino

Inoltre Baez può dirsi già un vanto per il suo paese. Non è solo il miglior argentino in classifica, ma anche il miglior sudamericano meglio posizionato, oltre ad essere entrato in un gruppo ristretto di suoi connazionali che sono entrati nel corso della loro carriera in top 20.

Archiviata questa parentesi felice sulla terra battuta sudamericana, Sebastian proverà a confermarsi anche sul cemento di Indian Wells e Miami, meglio noto come Sunshine Double: “Tornei come i Masters 1000 o i Grandi Slam sono ottime sfide per continuare a fare meglio.

Il livello dei top 10? A livello tennistico, a parte qualche dettaglio, credo che sia tutto molto omogeneo. Vediamo molti giocatori top 10 che a volte giocano 250 o 500 tornei e li vediamo perdere, quindi questo dimostra che possono farcela. Sono molto eccitato per tutto ciò che seguirà quest'anno", ha confessato Baez al giornale Clay Tennis.