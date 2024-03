Atp Race - Jannik Sinner in vetta, sul podio De Minaur. Djokovic scende di due posti

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

L'Italia con Jannik Sinner è senza dubbio la protagonista assoluta di questo inizio di stagione nel circuito maschile. La prova è rappresentata visivamente dalla classifica Race in vista delle Nitto Atp Finals di Torino: l'altoatesino è primo indisturbato nel ranking grazie ai trionfi ottenuti agli Australian Open di Melbourne e al torneo di Rotterdam.

Il 22enne di San Candido è con un piede già alla manifestazione riservata ai migliori tennisti del mondo di novembre al PalaAlpitour, considerando che il vincitore di un Grande Slam ha la possibilità di piazzarsi tra i 20 per qualificarsi.

Un vantaggio che l'atleta azzurro potrebbe anche non sfruttare: con 2500 punti finora raccolti e un'annata quasi tutta da giocare, l'italiano ha naturalmente tutte le carte in regola per rientrare direttamente tra gli otto giocatori in graduatoria.

Djokovic subisce il sorpasso di Humbert

Sul podio si sono al momento piazzati il russo Daniil Medvedev, finalista in Australia, e l'australiano Alex De Minaur, autore di un ottimo inizio di 2024. Tra gli atleti che si sono messi in evidenza ci sono Sebastian Baez e Ugo Humbert: i successi firmati rispettivamente a Santiago del Cile e a Dubai hanno consentito ai due di sorpassare proprio il campione serbo Novak Djokovic, che per la prima volta dopo tanto tempo si ritrova senza la vittoria del primo Slam della stagione.

I Masters 1000 americani, in programma a Indian Wells e a Miami, metteranno in palio tanti punti e la classifica subirà sicuramente dei cambiamenti importanti. Ecco attualmente la top 15: