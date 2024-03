Da Djokovic a Sinner: l'ordine delle teste serie nel Masters 1000 di Indian Wells

© Daniel Pockett/Getty Images

Pochi giorni e prenderà il via ufficialmente il Masters 1000 di Indian Wells, uno dei più importanti tornei - subito dietro i tornei del Grande Slam - di tutta la stagione. Sarà un'annata particolare e rinnovata, si giocherà per più giorni e quest'anno ci sono davvero proprio tutti.

Rispetto allo scorso anno tornerà il numero uno al mondo Novak Djokovic, campione che ha già vinto cinque volte in questo torneo mentre c'è grande attesa anche per il campione spagnolo Rafael Nadal. Rafa, insieme ad altri tennisti di esperienza come Stan Wawrinka ed Andy Murray, rappresenta sicuramente un'insidia per le 32 teste di serie ma occhio anche ad altre sorprese e c'è grande curiosità.

In Italia l'uomo più atteso non può essere che lui, la testa di serie numero tre Jannik Sinner: l'azzurro è ancora imbattuto in questo 2024 e vuole sorprendere anche ad Indian Wells, magari provando il sorpasso in classifica al grande amico e rivale Carlos Alcaraz.

Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 26, che vuole provare a disputare un buon torneo dopo le ultime grosse difficoltà. Analizziamo una per una le teste di serie del torneo maschile, uno dei più attesi degli ultimi anni:

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Jannik Sinner Daniil Medvedev Alexander Zverev Andrey Rublev Holger Rune Hubert Hurkacz Casper Ruud Alex De Minaur Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz Grigor Dimitrov Ugo Humbert Karen Khachanov Ben Shelton Tommy Paul Frances Tiafoe Sebastian Baez Alexander Bublik Adrian Mannarino Francisco Cerundolo Alejandro Davidovich Nicolas Jarry Jan-Lennard Struff Lorenzo Musetti Tallon Griekspoor Cameron Norrie Sebastian Korda Tomas Martin Etcheverry Felix Auger Aliassime Jiri Lehecka

Insomma c'è tanta 'carne al fuoco' e gli appassionati di tennis non vedono l'ora di vedere nuovamente i big in campo.