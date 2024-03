Atp Indian Wells - Draw qualificazioni: cammino duro per Nardi, Gaio e Vavassori

© Adam Pretty-Getty Images

Il Master 1000 di Indian Wells è al via. E' già stato sorteggiato il tabellone di qualificazione che vede in campo tre giocatori italiani che cercheranno di raggiungere gli altri 6 giocatori italiani già presenti nel main draw.

Ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini che ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori del torneo californiano. Sono tre gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione: si tratta di Luca Nardi, di Andrea Vavassori e di Federico Gaio.

Non è facile il cammino di nessuno dei tre. Vediamo gli accoppiamenti ricordando che per accedere al tabellone principale occorre vincere due partite.

Il cammino di Nardi, Gaio e Vavassori nelle qualificazioni di Indian Wells

Luca Nardi, testa di serie numero 11 delle qualificazioni, esordirà contro il francese Terence Atmane.

In caso di successo la partita decisiva per accedere al tabellone principale sarebbe contro il vincente della partita tra Maxime Cressy e un giocatore di grande esperienza nel circuito come il belga David Goffin, testa di serie numero 13.

Federico Gaio gioca contro la testa di serie numero 6 l'austriaco Jurij Rodionov per andare poi eventualmente a incrociare il vincente della sfida tra lo statunitense Moreno de Alboran e il brasiliano Meligeni Alves. Andrea Vavassori, testa di serie numero 23 del tabellone, gioca al primo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur.

Secondo turno decisivo nel caso contro il vincente della partita tra il francese testa di serie numero 10 Quentin Halys e la wild card di casa Ethan Quinn. Prime due teste di serie del tabellone di qualificazione sono Thiago Seyboth Wild e Rinky Hijikata.

Il brasiliano troverà Adam Walton all'esordio con la speranza di sfidare uno tra Marc Polmans e Liam Broady al secondo turno; mentre l'australiano darà vita a un interessante match con Lucas Pouille, che giocherà le qualificazioni grazie a una preziosa wild card.