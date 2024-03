Atp Santiago - Baez rimonta Tabilo e vince il torneo. A San Diego titolo a Boulter

© Marcelo Endelli-Getty Images

Sebastian Baez è senza dubbio il giocatore più caldo di questo periodo. Secondo torneo vinto in due settimane per il giocatore argentino che dopo aver trionfato sette giorni fa a Rio de Janeiro ha concesso il bis.

Nella finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile, Baez ha battuto il giocatore di casa Alejandro Tabilo che deve quindi rimandare l'appuntamento con il secondo torneo vinto in carriera dopo Auckland. Tabilo era scattato meglio dai blocchi: un primo set deciso da un break a metà del parziale con il giocatore cileno che si è involato prima sul 4-2 e poi sul 6-3 finale.

Ma qui si è spenta la luce per lui ed è cresciuto esponenzialmente Baez che ha conquistato nove giochi di fila dando una svolta decisa all'andamento della finale. 6-0 il secondo set in un lampo per l'argentino che ha continuato anche all'inizio del terzo set la propria serie vincente portandosi sul 3-0.

Baez non ha rallentato, ha servito per il match sul 5-3 ma ha perso il servizio. La festa per l'argentino è stata solo rimandata perché nel game successivo ha strappato di nuovo il servizio a Tabilo a 15 e ha chiuso con un dritto vincente.

3-6 6-0 6-4 il punteggio finale. Baez ha così portato a nove la serie di vittorie consecutive tra Rio de Janeiro e Santiago, ha conquistato il sesto titolo Atp della sua carriera e entra oggi per la prima volta nei primi venti del mondo: nella nuova classifica Atp sarà infatti numero 19.

WTA San Diego e Austin: vincono Boulter e Yue Yuan

Nel torneo WTA di San Diego per la categoria 500 la finale era tra la giocatrice britannica Katie Boulter e la tennista ucraina Marta Kostyuk. La giocatrice inglese si è imposta con il punteggio di 5-7 6-2 6-2.

Si tratta del secondo titolo Wta in carriera per Boulter dopo il successo a Nottingham 2023. Con questo successo grande balzo in avanti per lei che da oggi sarà numero 27 del mondo nella classifica WTA. Yue Yuan ha conquistato il torneo WTA 250 di Austin.

In una finale tutta cinese si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 7-6 su Xiyu Wang. Per la testa di serie numero 8 del torneo è il primo titolo vinto in carriera nel circuito maggiore. Yuan ha servito due volte per il match visto che conduceva 5-2 nel secondo parziale.

Ma poi è stata più fredda al tie break che chiuso agevolmente. Yuan entra per la prima volta tra le prime 50 giocatrici del mondo, per la precisione in posizione numero 49.