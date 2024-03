Jannik Sinner guida il gruppo a Indian Wells: come ci arrivano i tennisti italiani

© Matthew Stockman-Getty Images

Inizia al maschile il primo torneo Master 1000 della stagione. Ed è come tradizione il torneo di Indian Wells. Mentre al femminile si sono già giocati due tornei di questa categoria, uno a Doha e uno a Dubai, il secondo vinto dall'azzurra Jasmine Paolini.

Chi sono i giocatori e le giocatrici italiane presenti in tabellone a Indian Wells e come ci arrivano. Ecco il punto.

Indian Wells, Jannik Sinner guida il gruppo degli azzurri

Jannik Sinner è ancora imbattuto nel 2024.

Ha giocato e vinto gli Australian Open e il torneo Atp di Rotterdam. Ed ora si presenta in California con il morale alle stelle e come sempre più spesso ora gli capiterà è tra i primissimi favoriti per conquistare il titolo.

Gli altri italiani arrivano in California tra luci e ombre. Lorenzo Musetti ha perso al primo turno di tutti e tre i tornei giocati dopo gli Australian Open a Rotterdam, Doha e Dubai e vola in America alla ricerca di riscatto.

Poco meglio ha fatto Lorenzo Sonego che comunque a Dubai è stato eliminato non sfigurando da Medvedev. Ovviamente per lui sarà molto importante il sorteggio. In tabellone ci sarà poi Matteo Arnaldi già oltre Oceano da settimane.

Più ombre che luci la sua partecipazione ai tornei negli Usa e in Messico con la perla del successo contro Taylor Fritz ad Acapulco. In tabellone anche Flavio Cobolli, cresciuto notevolmente e ormai ampiamente nei primi 100.

In tabellone ci sarà anche Fabio Fognini che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Sorteggio permettendo per lui occasione enorme per poter recuperare terreno in classifica visto che ora è numero 109 del ranking.

Non ci sono a Indian Wells Luciano Darderi già certo invece - vista la sua recente crescita - della presenza nel tabellone principale di Miami e Matteo Berrettini che inizierà la sua stagione al challenger di Phoenix e poi sarà in campo nel 1000 in Florida.

Nel tabellone di qualificazione ci sono Luca Nardi, Federico Gaio e Andrea Vavassori che cercheranno di rendere ancora più nutrita la presenza degli italiani nel main draw.

Jasmine Paolini arriva a Indian Wells dopo il trionfo a Dubai

Al femminile arriva a Indian Wells con il pieno di entusiasmo Jasmine Paolini, numero 14 del mondo e recente trionfatrice del 1000 di Dubai.

L'allieva di Renzo Furlan dopo il capolavoro negli Emirati punta a dare continuità alle sue prestazioni. In tabellone poi Lucia Bronzetti, eliminata questa settimana al primo turno a Austin, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi che cercheranno di dare una svolta in senso positivo alla loro stagione.

Oltre alle 5 italiane già in tabellone c'è Sara Errani che è impegnata nelle qualificazioni. L'azzurra ha vinto al debutto contro Aleksandra Krunic 7-5 6-1.