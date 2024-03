Jannik Sinner in campo a Indian Wells per un'impresa che non riesce dal 2017

© Dean Mouhtaropoulos-Getty Images

Jannik Sinner dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio, a Indian Wells cercherà di conquistare anche il primo torneo Master 1000 della stagione. Ma negli anni recenti quante volte è successo che un giocatore sia partito nel corso di un'annata vincendo sia il primo torneo del Grande Slam che il primo Master 1000? L'impresa manca da 7 anni quando Roger Federer nel 2017 ha conquistato sia Melbourne che il torneo californiano.

Va detto ad onor del vero che Novak Djokovic ha dovuto saltare alcune edizioni di Indian Wells per il suo status di non vaccinato e nel 2020 il torneo californiano non è stato disputato per la pandemia. Analizzando gli albi d'oro a partire dal 2010 in quell'anno si registra il successo di Federer in Australia su Murray e poi a Indian Wells la vittoria di Ivan Ljubicic su Andy Roddick.

Nel 2011 c'è la doppietta Australian Open-Indian Wells di Novak Djokovic nella stagione in cui la sua prima sconfitta arrivò al Roland Garros: successo in Australia su Andy Murray e a Indian Wells su Rafael Nadal.

Nel 2012 vittoria per Djokovic in Australia e per Federer a Indian Wells. Nel 2013 ancora Djokovic in Australia e Nadal a Indian Wells. Nel 2014 Wawrinka a segno a Melbourne e Djokovic in California.

Le accoppiate di Novak Djokovic e l'ultima doppietta nel 2017 di Roger Federer

Altre due doppiette Australian Open-Indian Wells per Djokovic nel 2015 e nel 2016: due finali vinte in Australia contro Murray e successi in California su Federer e Raonic.

L'ultimo in ordine di tempo a riuscire in questa doppietta è stato il Roger Federer di lusso versione 2017 col successo in Australia su Nadal e la vittoria in California nel derby su Wawrinka. Dal 2018 nessuno ha fatto più questa doppietta.

Nel 2018 infatti Federer ha vinto in Australia di nuovo mentre Del Potro ha battuto lo stesso svizzero in una finale lottatissima a Indian Wells. Nel 2019-2020-2021 tre trofei in Australia per Djokovic e vittorie in California nel 2019 per Dominic Thiem e nel 2021 per Cameron Norrie mentre nel 2020 il torneo non si è disputato per la pandemia.

Nel 2022 successo di Nadal in Australia e di Taylor Fritz sullo stesso giocatore spagnolo a Indian Wells. Nel 2023 successo di Djokovic in Australia e di Carlos Alcaraz in California. Ora Sinner, campione di Melbourne, tenterà di essere il primo tennista a riuscire in questa impresa dal 2017 a oggi.