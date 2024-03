Atp Acapulco - De Minaur supera Ruud e vince il titolo. A Santiago finale Tabilo-Baez

© Daniel Pockett/Getty Images

Alex De Minaur vince il torneo Atp 500 di Acapulco battendo in finale Casper Ruud 6-4 6-4. Ed è la seconda affermazione di fila del giocatore australiano nel torneo messicano dopo il successo del 2023. Per Casper Ruud seconda finale consecutiva in Messico in due settimane e seconda sconfitta dopo aver perso a Los Cabos da parte di Jordan Thompson.

Il giocatore australiano ha disputato un primo set praticamente perfetto nel quale il tennista norvegese poco ha potuto. De Minaur in vantaggio subito di un break ha poi allungato sul 4-2 prima di chiudere 6-4. Set dominato dall'australiano con Ruud che ha cercato di rimanere aggrappato al suo servizio ma nei game di risposta non è mai riuscito a creare problemi a De Minaur.

Il norvegese è partito bene nel secondo set (2-0). Ma non è durato molto il suo vantaggio visto che c'è stato il contro-break immediato. Nel settimo game è stato l'australiano a strappare il servizio a Ruud e ad andare sul 4-3.

Per poi chiudere di nuovo 6-4 e sollevare il trofeo. De Minaur ha conquistato il suo settimo titolo Atp e domani sarà numero 10.

Atp Santiago del Cile: finale tra Tabilo e Baez

Sarà tra il cileno Alejandro Tabilo e l'argentino Sebastian Baez la finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile.

Un torneo del quale si è molto discusso per la qualità dei campi di gioco vedrà una finale tra il il giocatore di casa che ha superato dopo un'autentica maratona Corentin Moutet con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 e l'argentino Sebastian Baez che - dopo aver vinto a Rio de Janeiro - tenta la doppietta in due settimane.

Per lui nessun problema in semifinale contro lo spagnolo Pedro Martinez battuto in due set 6-4 6-2. Tabilo che ha conquistato a gennaio l'Atp 250 di Auckland punta a diventare il terzo giocatore cileno a vincere il torneo di casa dopo i successi di Garin nel 2021 e di Nicolas Jarry nella scorsa edizione.

Già certo di essere numero 39 del mondo potrebbe diventare 35 in caso di vittoria questa sera. Da parte sua Baez allunga a otto la serie di vittorie consecutive tra Rio de Janeiro e Santiago e dovesse conquistare il titolo entrerebbe per la prima volta nei primi venti del mondo visto che in caso di successo sarebbe numero 19.

La finale si gioca nella serata di domenica 3 marzo alle ore 23 italiane.

Wta San Diego e Wta Austin: ecco le due finali femminili

Si giocherà tra Katie Boulter e Marta Kostyuk la finale del torneo Wta 500 di San Diego.

La giocatrice inglese ha battuto nettamente Emma Navarro 6-3 6-1 in semifinale e ora attende la giocatrice ucraina che ha eliminato la testa di serie numero 1 Jessica Pegula in maniera altrettanto netta con lo score di 7-6 6-1.

Al torneo Wta 250 di Austin invece ci sarà una finale tutta cinese tra Wang e Yuan. Wang ha eliminato la testa di serie numero 1 Kalinina 6-3 7-6 mentre Yuan ha dato 6-0 6-3 a Schmiedlova.