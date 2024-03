Nervi tesi a fine match tra Moutet e Jarry. Il francese: "Mi ha dato del patetico"

© Fair use

Non si è conclusa nel migliore dei modi la sfida a Santiago del Cile tra il giocatore di casa Nicolas Jarry e Corentin Moutet, che ha saputo strappare una vittoria pesantissima alla principale testa di serie del tabellone principale.

Il giocatore francese, con due splendidi tie-break, si è regalato le semifinali del torneo Atp 250 superando anche il rumoroso tifo contro per via della presenza dall'altra parte della rete di un atleta cileno. A fine gara i due si sono salutati con la tradizionale stretta di mano ma hanno avuto qualcosa da dirsi per quanto era accaduto in campo: al 28enne, soprattutto, non è piaciuto molto l'atteggiamento avuto dal francese dopo il match point, che ha esultato e quasi provocato i tifosi presenti sugli spalti.

Il 24enne transalpino ha raccontato a Clay Tennis cosa gli ha pronunciato il cileno nei pressi della rete: "Mi ha dato del 'patetico' e non so perché, mi sono comportato bene. C'erano molte persone contro di me che fischiavano e facevano rumore quando servivo.

Quindi penso di non aver fatto nulla, niente di patetico specialmente. Penso di essere sopravvissuto, ho giocato bene. Dovresti chiedergli perché l'ha detto. Non siamo esattamente i migliori amici nel circuito, anzi non saprei proprio perché non lo conosco bene" sono le parole rilasciate da Moutet sul diverbio con Jarry al termine della battaglia.

Ecco quanto è successo dopo il punto finale, in un video diffuso sui social network da Tennis Tv.