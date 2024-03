Humbert vince il 6° titolo in carriera: "Ho espresso un livello molto alto a Dubai"

© Christopher Pike/Getty Images

Nemmeno Alexander Bublik ha fermato Ugo Humbert. Il 25enne di Metz non sa fare altro che vincere nelle finali ATP( 6-0, ndr) e a Dubai ha realizzato un'impresa compiuta solo da altri due tennisti -Ernests Gulbis e Martin Klizan - nell'Era Open.

Il secondo 500 in carriera permetterà a Humbert di svegliarsi alla 14esima posizione del ranking mondiale il prossimo lunedì: l'ultimo francese a raggiungere la top 15 era stato Gael Monfils nel 2021.

Ugo Humbert fa 6 su 6 nelle finali ATP e scherza: "Ottima statistica"

A un passo dalla sconfitta nel match valido per l'acceso alle semifinali del Dubai Duty Free Tennis Championships, Humbert ha annullato ben tre match point contro Hubert Hurkacz ed eliminato la testa di serie numero uno Daniil Medvedev in semifinale.

Una settimana da sogna chiusa con un'altra convincente prestazione ai danni di Bublik. "Ho espresso un fantastico livello per l'intera settimana. Oggi non è stata facile" , ha detto Humbert ai microfoni dell'ATP. "Sei vittorie su sei in finale? Non so cosa dire, ma è un'ottima statistica.

Ho un grande team che mi aiuta. Non è facile giocare contro un tennisti come Bublik. Ha avuto diverso occasioni per brekkarmi, ma sono riuscito a mantenere la calma: sapevo esattamente cosa fare. Rispetto molto Bublik, è un ragazzo davvero simpatico dentro e fuori dal campo e mi congratulo con lui per l'ottimo inizio di stagione" .

Bublik sarà invece il primo kazako della storia a fare il suo ingresso in top 20. "È stata una settimana positiva e non vedo l'ora di ritornare a Dubai nel 2025. Se avessi vinto, avrei dedicato la vittoria a mio figlio. Sarà per la prossima volta" .