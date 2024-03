© Christopher Pike/Getty Images

Ugo Humbert fa 6 su 6 e resta infallibile nell'atto conclusivo di un torneo ATP. Il francese è diventato il terzo giocatore nell'Era Open - insieme a Ernests Gulbis e Martin Klizan - a registrare un impressionante 6-0 nelle prime sei finali disputate nel circuito maggiore.

Il 6-4, 6-3 rifilato ad Alexander Bublik al Dubai Duty Free Tennis Championships gli permetterà di fare il suo esordio in top 15 - sarà il numero 14 del mondo - e riportare il tennis francese di nuovo così in alto da Gael Monfils nel 2021.

Per Humbert si tratta del secondo titolo 500 in carriera dopo quello vinto ad Halle tre anni fa.

Atp Dubai - Humbert sa solo vincere in finale: il francese fa 6 su 6 e batte Bublik

Humbert ha giocato un torneo eccezionale a Dubai e raggiunto la finale battendo Monfils, Andy Murray, Hubert Hurkacz cancellando tre match point e il campione in carica Daniil Medvedev.

Il francese è stato il primo a tremare al servizio, ma Bublik ha forzato senza un vero motivo la risposta nel quinto game. È toccato poi al kazako salvarsi nel gioco successivo, quando si è tirato fuori dai guai con la sua solita imprevedibilità: un drop shot in uscita del servizio e due passanti di fila lo hanno condotto sul 3-3.

Quella stessa imprevedibilità, però, gli è risultata fatale sul 4-5, perché un grave doppio fallo ha consegnato il set a Humbert. In piena fiducia, il 25enne di Metz ha brekkato Bublik in apertura nel secondo parziale sfruttando il dritto affossato in rete dall'avversario.

Humbert ha tentennato solo quando ha servito per chiudere i conti: a cancellare ogni congettura dalla mente del rivale ci ha pensato un magnifico rovescio lungolinea. Bublik potrà comunque consolarsi con l'ingresso in top 20: nessun kazako ha compiuto tale impresa nella storia.