Bublik difende Andrey Rublev: "Avrei preferito perdere che vincere così"

Il mondo del tennis ha visto fare molto scalpore nelle ultime ore, soprattutto la vicenda che ha visto la squalifica del tennista russo, numero 5 al mondo (non più da lunedì) Andrey Rublev. Questi è stato squalificato durante la semifinale del torneo Atp di Doha, reo di aver insultato ripetutamente e con fare quasi intimidatorio il giudice di sedia, con un faccia a faccia che ha spiazzato i fan.

Non è la prima volta che Rublev prende parte a situazioni del genere, ma stavolta è stato squalificato, ha perso non solo il match contro Bublik in semifinale ma anche i punti e i soldi dell'intero torneo.

Alcuni giocatori hanno ritenuto eccessiva la presa di posizione del torneo, hanno difeso Rublev pubblicamente. Lo stesso Bublik, nella conferenza stampa dopo la vittoria, di fatto a tavolino, ha preso le difese del suo avversario.

D'altronde anche durante il match, che vedeva Bublik avanti 6-5 nel terzo set, il kazako voleva continuare a giocare e Alexander ha commentato: "Dubito fortemente che Andrey abbia detto qualcosa di così folle, non è assolutamente quel tipo di persona".

Poi Bublik ha proseguito: "Capisco che loro avranno seguito il regolamento, è davvero un peccato che sia finita così, avrei preferito perdere 7-6 al terzo in questo modo. Non possiamo in situazioni come queste rimuovere l'atleta, il tennis è fatto per gli atleti e siamo noi a scendere in campo e giocare, non gli altri.

Gli arbitri possono essere rimossi, magari si potrebbe inserire un sistema automatico per ogni punto e gli arbitri non esisterebbero". Bublik ha assolutamente difeso Rublev, quasi andando contro la decisione che ha favorito la sua vittoria.

Ora Bublik affronterà tra poche ore il francese Ugo Humbert in finale, i due sono tra i tennisti più in forma in circolazione, entrambi hanno raggiunto il Best Ranking e Bublik è entrato questa settimana in Top 20.