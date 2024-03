Atp Acapulco - Ruud batte Rune, finale con De Minaur. A Santiago esce Luciano Darderi

© Matthew Stockman-Getty Images

L'Atp 500 di Acapulco avrà come finale la sfida tra Alex de Minaur e Casper Ruud. Il giocatore australiano, dopo la sconfitta in finale a Rotterdam contro Jannik Sinner, riproverà a conquistare un altro titolo Atp in Messico dopo quello vinto nel 2023.

In semifinale sul punteggio di 6-3 2-6 4-0 il suo avversario, il britannico Jack Draper si è ritirato per un problema fisico. Nella seconda semifinale Casper Ruud ha vinto il derby nordico contro il danese Holger Rune in rimonta 3-6 6-3 6-4.

Dopo la sconfitta in finale della settimana scorsa contro Jordan Thompson a Los Cabos, ora Ruud proverà a conquistare il titolo. La finale è in programma questa notte alle 4 ora italiana.

Atp Santiago, in Cile eliminato Luciano Darderi

Troppo Alejandro Tabilo per Luciano Darderi.

Così si potrebbe sintetizzare la partita di quarti di finale giocata sul campo centrale in terra battuta di Santiago del Cile. Il giocatore azzurro, campione qualche settimana fa al torneo di Cordoba, è stato sconfitto per 6-0 7-5 dal tennista cileno.

Il primo parziale sostanzialmente non ha avuto storia, Darderi non è mai riuscito a trovare colpi vincenti e ha pagato probabilmente anche l'impatto con un pubblico che sosteneva a gran voce il giocatore di casa. Ma progressivamente Darderi ha preso confidenza con la situazione e il secondo set è stato giocato punto a punto.

Break decisivo del giocatore cileno proprio nel dodicesimo gioco e Tabilo che ha chiuso al secondo match point quando un dritto di Darderi è andato lungo. Termina l'avventura nel torneo per Darderi ma è una tournee sudamericana che gli ha cambiato le prospettive e la carriera visto che al momento è virtualmente numero 73 del mondo.

Per Tabilo in semifinale ci sarà Corentin Moutet che ha eliminato in due tie break la testa di serie numero 1 Nicolas Jarry. La semifinale della parte bassa vedrà opposto lo spagnolo Pedro Martinez che ha battuto 6-3 6-7 6-2 il francese Arthur Fils e Sebastian Baez, campione la settimana scorsa a Rio de Janeiro, che ha superato 6-4 6-4 Jaume Munar.

Wta San Diego e Austin: ecco il quadro delle semifinali dei tornei femminili

In programma questa settimana anche due tornei femminili sul cemento all'aperto. Al WTA 500 di San Diego semifinale della parte bassa del tabellone tra Navarro e Boulter.

Nella parte alta semifinale tra la numero 1 del tabellone Pegula e Kostyuk. Ad Austin - WTA 250 - semifinale della parte alta tra Kalinina e Wang. Nella parte bassa si sfideranno Yuan e Schmiedlova.