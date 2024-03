Atp Indian Wells - Ecco tutte le wild card: spuntano Fabio Fognini e Venus Williams

© Clive Brunskill/Getty Images

Gli organizzatori del Master 1000 di Indian Wells hanno ufficializzato quali saranno i tennisti e le tenniste che potranno beneficiare di una wild card per il tabellone principale e quello di qualificazione. Nel circuito maschile un altro azzurro si è aggiunto al main draw: si tratta di Fabio Fognini, che ha ricevuto e accettato l'invito.

Premiato il ceco Mensik per i risultati recenti: a completare l'elenco gli statunitensi Nakashima, Kypson e Kovacevic.

ATP1000 Indian Wells main draw wildcards



Brandon Nakashima

Fabio Fognini

Jakub Mensik

Patrick Kypson

Aleksander Kovacevic — Michal Samulski (@MichalSamulski) March 1, 2024

Ecco i giocatori invece che non sono riusciti a entrare nell'entry list per via di un ranking basso ma si giocheranno le qualificazioni: Lucas Pouille, Steve Johnson, Stefan Dostanic, Ethan Quinn e Cooper Woestendick.

Qualies wildcards



Lucas Pouille

Steve Johnson

Stefan Dostanic

Ethan Quinn

Cooper Woestendick — Michal Samulski (@MichalSamulski) March 1, 2024

Le wild card nel circuito femminile

Spiccano atlete di grandissimo spessore fra le wild card per il tabellone femminile.

Ne beneficeranno infatti Caroline Wozniacki, Venus Williams, Emma Raducanu, Karolina Pliskova, Paula Badosa, Amanda Anisimova, Ashlyn Krueger e McCartney Kessler.

WTA1000 Indian Wells main draw wildcards



Caroline Wozniacki

Venus Williams

Emma Raducanu

Karolina Pliskova

Paula Badosa

Amanda Anisimova

Ashlyn Krueger

McCartney Kessler — Michal Samulski (@MichalSamulski) March 1, 2024

Ecco invece quelle riguardanti le qualificazioni.