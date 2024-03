Kasatkina difende Andrey Rublev dopo la squalifica: il duro sfogo verso Atp e Wta

© Christopher Pike/Getty Images

Sta facendo molto discutere quando accaduto sul Campo Centrale del Dubai Duty Free Tennis Championships nella parte finale del match tra Andrey Rublev e Alexander Bublik. Dopo aver perso il break di vantaggio nel terzo e decisivo set, il russo ha iniziato ad andare in escandescenza, come spesso gli capita, manifestando la sua insoddisfazione.

Sul punteggio di 5 pari il nativo di Mosca è andato faccia a faccia con uno dei giudici di linea gridandogli qualcosa nella sua lingua, per una chiamata a suo dire sbagliata. La decisione di squalificare Rublev si è concretizzata pochi secondi dopo quando durante il cambio di campo due giudici di linea si sono avvicinati all'arbitro interpellando anche il Supervisor del torneo, per indicargli quanto successo.

L’arbitro non ci ha pensato un secondo e ha posto fine all'incontro a un passo dal tie-break.

Rublev was defaulted for this - apparently translated from Russian and it was so bad it was an immediate default. Can anyone confirm? He was adamant he was speaking English pic.twitter.com/cMkpSpspMN — liv (@kokinakkis2) March 1, 2024