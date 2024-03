Atp Acapulco - De Minaur rimonta e batte Tsitsipas. Anche Rune e Ruud in semifinale

© Matthew Stockman-Getty Images

Torneo Atp 500 di Acapulco allineato alle semifinali. Nel primo quarto di finale molto atteso sul campo centrale Stefanos Tsitsipas continua il suo periodo negativo e ha perso contro l'australiano Alex De Minaur. 1-6 6-3 6-3 il punteggio in favore della testa di serie numero 3.

Il serbo Miomir Kecmanovic che si è inserito nella parte di tabellone lasciata sguarnita dalla testa di serie numero 1 Alexander Zverev è stato sconfitto dal britannico Jack Draper in maniera molto netta. 6-2 6-2 per Draper che nella semifinale della parte alta del tabellone giocherà contro de Minaur.

Nella parte bassa del tabellone vince il il danese Holger Rune contro il giocatore tedesco Dominik Koepfer. Due tie break dominati hanno consentito al giocatore - seguito nuovamente da coach Patrick Mouratoglou - di approdare alle semifinali del torneo messicano.

Per Rune ci sarà un'interessante sfida in semifinale contro Casper Ruud, abile a vincere in rimonta e dopo un emozionante match contro Ben Shelton, sconfitto 'sul filo di lana'.

Atp Santiago del Cile: avanzano Munar e Baez

Sarà il cileno Alejandro Tabilo.l'avversario di Luciano Darderi nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile.

Il giocatore italiano che ha superato Juan Manuel Cerundolo affronterà il giocatore cileno che ha vinto il derby di ottavi di finale contro Marcelo Barrios 6-2 7-5. Partita in programma nella serata italiana di oggi venerdì 1 marzo non prima delle 22 ora italiana.

Nelle altre sfide Jaume Munar ha superato Albert Ramos Vinolas 6-3 6-1 e Sebastian Baez ha rimontato il peruviano Juan Pablo Varilllas per vincere 4-6 6-4 6-2. Quarti di finale Santiago del Cile dall'alto al basso del tabellone: Jarry-Moutet, Tabilo-Darderi; Martinez-Fils; Munar-Baez.

Wta San Diego, eliminata Yastremska

Nel torneo WTA 500 di San Diego a sorpresa è stata eliminata la semifinalista degli Australian Open 2024. L'ucraina Dayana Yastremska, testa di serie numero 5 del torneo, è stata battuta da Anna Blinkova con il punteggio di 7-6 6-2.

Negli altri incontri Donna Vekic ha superato Marina Stakusic 6-4 3-6 6-3 e Emma Navarro ha vinto contro Katerina Siniakova 6-3 3-6 6-1.