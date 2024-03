Sorpresa Kei Nishikori: il giapponese tornerà in campo a Miami

© Adam Hagy/Getty Images

Si avvicina lo swing americano, e con esso tante sorprese. Sono stati svelati i nomi dei partecipanti ai due tornei americani sul cemento di Miami e Indian Wells e non mancano le sorprese. Gli organizzatori del torneo di Miami 2024 hanno distribuito le prime wildcard, invitando all’evento alcuni protagonisti del tennis mondiale.

In campo femminile, ritorno di fiamma in Florida per Venus Williams, una leggenda del circuito Wta. Presenti anche altre due campionesse slam come Caroline Wozniacki e Emma Raducanu. La sorpresa più grande però è il ritorno in campo di Kei Nishikori, che recentemente ha iniziato a lavorare con lo svedese Thomas Johansson, campione degli Australian Open 2002 e ex coach tra gli altri della stessa Wozniacki, di Maria Sakkari e David Goffin.

Il tennista nipponico vuole provare a rilanciarsi e gli organizzatori del torneo americano hanno deciso di offrirgli la possibilità di prendere parte ad uno degli eventi più importanti del circuito.

Nishikori, la lunga assenza: il giapponese ha giocato tre partite negli ultimi 3 anni

Per l’ex numero quattro del mondo gli ultimi anni sono stati un vero e proprio calvario.

Vincitore di 12 titoli Atp, la sua carriera è stata costellata di infortuni, che hanno limitato il suo enorme talento. Prima l’operazione all’anca, poi gli infortuni alla caviglia e al ginocchio hanno totalmente condizionato le sue ultime due stagioni, nelle quali il giapponese è riuscito a prende parte a soli tre tornei.

La sua ultima apparizione nel circuito maggiore risale al luglio 2023, quando perse ai quarti di finale dell’Atp 250 di Atlanta contro Taylor Fritz. L’ultimo trionfo è invece datato 12 giugno 2023, quando Nishikori conquistò il trofeo Challenger di Palmas del Mar, in Puerto Rico.

Il tennista nipponico occupa attualmente la posizione 353 del ranking Atp, ma il suo ritorno a Miami è attesissimo dai tanti tifosi del Sol levante.