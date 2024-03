Lo splendido messaggio di sostegno di Thiem a Murray dopo l'annuncio

© Clive Brunskill/Getty Images

Non giocherò oltre quest'estate probabilmente. Ricevo la stessa domanda dopo ogni singola partita, sono stufo. Non ne parlerò più da ora a quando arriverà il momento di fermarmi”, queste dichiarazioni rilasciate da Andy Murray pochi giorni fa dopo la sconfitta contro Ugo Humbert hanno fatto molto discutere.

Lo scozzese, che sta vivendo probabilmente l’ultima stagione della sua carriera, ha poi chiarito svelando i suoi programmi a breve termine: “Vorrei giocare il Roland Garros. Negli ultimi anni ho cercato di prepararmi meglio per la stagione sull'erba, ma questo non ti garantisce nulla.

Nella mia carriera ho avuto esperienze in cui non ho giocato l'Open di Francia nel 2013 e ho vinto Wimbledon, ma anche casi in cui ho giocato a Parigi e fatto bene sull'erba come nel 2016. Non penso che faccia una grande differenza.

Mi piacerebbe anche partecipare alle Olimpiadi. È stata una delle migliori esperienze della mia carriera far parte della squadra britannica. Essere portabandiera a Rio è stato fantastico", ha concluso.

Lo spendido messaggio di Thiem

Come detto queste sue ultime dichiarazioni hanno fatto molto parlare.

Anche mamma Judy si è schierata in favore del figlio pregando la stampa di lasciarlo in pace riguardo il ritiro. Poche ore fa si è espresso sulla questione anche Dominic Thiem, che ha preso le sue difese dedicandogli uno splendido messaggio di stima: “Andy Murray, sei uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e una leggenda assoluta del gioco per sempre", ha scritto il campione austriaco appoggiando il messaggio della madre.