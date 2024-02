Atp Acapulco - Finisce la corsa di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Vince Holger Rune

© Matthew Stockman-Getty Images

Termina negli ottavi di finale il cammino dei due italiani presenti al torneo Atp 500 di Acapulco. Non ce l'ha fatta Matteo Arnaldi contro Ben Shelton e nulla ha potuto nemmeno Flavio Cobolli contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato la testa di serie numero 4 Taylor Fritz al primo turno, ha giocato una partita sostanzialmente alla pari con lo statunitense Ben Shelton: punteggio finale 7-6 3-6 6-3 per il giocatore americano.

Primo set molto equilibrato ma deciso da un tie break senza storia terminato sette punti a uno. Nel secondo set Arnaldi subito avanti di un break (3-0) portato all'arrivo senza problemi. Lo stesso andamento si è verificato in maniera opposta nel terzo set con Shelton subito 3-0 e poi 5-1, l'azzurro ha avuto una reazione ma nulla ha potuto sul 5-3 quando Shelton ha chiuso set e incontro.

Anche Flavio Cobolli è stato eliminato al torneo Atp 500 di Acapulco. Per lui sconfitta in due set contro Stefanos Tsitspas: 6-3 7-6 lo score finale per il romano che può comunque essere soddisfatto per avere tenuto testa al giocatore greco.

Primo set in cui Tsitsipas è andato subito avanti di un break e poi ha chiuso 6-3. Restano rimpianti solo per il tie break del secondo set nel quale Cobolli era avanti 5-2 prima di venire rimontato e perdere 8-6. Nelle altre sfide avanti Holger Rune che ha superato Kovacevic 7-6 6-2, passa Jack Draper (6-3 6-0 a Nishioka) e esce il giustiziere di Alexander Zverev.

Daniel Altmaier è infatti stato sconfitto 6-4 6-4 da Miomir Kecmanovic. Fuori anche Frances Tiafoe battuto da Dominik Koepfer. Avanzano senza problemi Alex De Minaur e Casper Ruud. Quarti di finale Atp 500 Acapulco: Kecmanovic-Draper; De Minaur-Tsitsipas; Ruud-Shelton; Koepfer-Rune.

Atp Santiago del Cile, oggi impegnato Luciano Darderi

A Santiago del Cile gioca oggi, giovedì 29 febbraio, Luciano Darderi. Il giocatore italiano sarà impegnato nel primo ottavo di finale in programma sul campo centrale contro l'argentino proveniente dalle qualificazioni Juan Manuel Cerundolo.

La partita si giocherà alle 18 orario italiano.

Atp San Diego, esordio vincente per Pegula, eliminata Haddad Maia

Nel torneo Atp 500 di San Diego esordio per le due prime teste di serie del torneo. Netta vittoria per la prima testa di serie Jessica Pegula che ha superato Jule Niemeier per 6-0 6-4.

Eliminazione invece per la seconda testa di serie, la brasiliana Beatriz Haddad Maia sconfitta da Katie Boulter 3-6 6-3 6-4.