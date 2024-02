Stefanos Tsitsipas, cuore e servizio d'oro: dona ad Acapulco 1.000 dollari a ogni ace

Frattesi 'pazzo' di Jannik Sinner: "Ci ispira tutti", poi che messaggio per Federer

Ma alla fine con successo. Il torneo è stato confermato ed ora anche questa iniziativa di Tsitsipas vuole aiutare chi si trova in enormi difficoltà .

Anche l'area del torneo è stata pesantemente colpita . E per rimettere in sesto l'impianto, la cui intera area era stata quasi totalmente rasa al suolo si è lavorato senza soste facendo una vera corsa contro il tempo .

Secondo le stime riportate dalle autorità locali e rilanciate sul profilo X (ex Twitter) dell'Atp oltre oltre 250mila famiglie hanno subito perdite gravissime e l’80% degli hotel e degli affari legati al turismo, fonte principale di lavoro della città, hanno avuto pesanti conseguenze legate all'uragano dello scorso autunno.

Il tennista greco ha deciso di dare nel suo piccolo questo contributo per i programmi di ripresa di una città che ha avuto enormi danni.

Questa cifra verrà devoluta a chi si occupa dei programmi di recupero della città fortemente colpita dall'uragano Otis. Il giocatore greco ha deciso di essere vicino in questa maniera alle persone che nello scorso mese di ottobre sono state pesantemente colpite dall'uragano Otis, una calamità naturale che, oltre a devastare quella zona del Messico, aveva anche messo in forte dubbio la disputa stessa di questo torneo .

Stefanos Tsitsipas ha preso una decisione davvero particolare e meritevole di essere segnalata. Il giocatore greco che punta a rientrare al più presto nella top 10 della classifica Atp dalla quale è momentaneamente uscito ha deciso di donare 1.000 dollari per ogni ace messo a segno durante il torneo Atp 500 di Acapulco.

