L'Arabia Saudita è sempre più nel tennis, siglato accordo con l'Atp: ecco cosa cambia

© Photo by PIF via Getty Images

L'Arabia Saudita entra sempre più in maniera decisa anche nel tennis. Dopo le Atp Next Gen a Gedda, la ricca esibizione di ottobre a Riad che vedrà in campo Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Nadal, Rune e Sinner, l'Atp ha annunciato ufficialmente una "partnership strategica pluriennale" con il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita.

Vediamo che cosa prevede l'accordo. In un comunicato congiunto Atp e Pif spiegano che "PIF sponsorizzerà i tornei di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e le Nitto ATP Finals, oltre alle Next Gen ATP Finals, ospitate a Gedda fino al 2027".

Ma non solo: PIF diventa il naming partner ufficiale del ranking ATP e a fine anno, a Torino, il numero 1 della classifica mondiale verrà premiato come "Year-End Number 1, presented by PIF". ATP e PIF, si legge anche nel comunicato, "collaboreranno per il futuro a lungo termine del tennis.

Il PIF lo farà attivamente contribuendo al piano strategico OneVision di ATP, che si concentra sulla promozione del miglioramento delle esperienze dei tifosi".

Massimo Calvelli (Ceo Atp): "Impegno condiviso per il futuro di questo sport"

Massimo Calvelli, Ceo ATP, ha spiegato l'intesa: "La nostra partnership strategica con PIF segna un momento importante per il tennis.

È un impegno condiviso per promuovere il futuro di questo sport. Con la dedizione di PIF verso la prossima generazione, promuovendo l'innovazione e creando opportunità per tutti, il palcoscenico è pronto per un nuovo periodo di progresso e trasformazione".

Mohamed AlSayyad, responsabile del marchio aziendale presso PIF, ha dichiarato: "Questa partnership strategica è in linea con la nostra visione più ampia di miglioramento qualità della vita e guidare la trasformazione dello sport sia in Arabia Saudita che nel mondo.

Il tennis sta rapidamente diventando uno sport chiave in Arabia Saudita. Tra il 2019 e il 2023 i giocatori sono aumentati del 46%. Il PIF farà leva sulle competenze dell'ATP per sviluppare ulteriori opportunità per i giovani sauditi nel tennis".