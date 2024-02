Atp Acapulco - Zverev subito eliminato. Luciano Darderi vince una maratona a Santiago

© Matthew Stockman-Getty Images

Grande sorpresa nel primo turno dell'Atp 500 di Acapulco. Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo, è stato eliminato dal connazionale Daniel Altmaier. Semifinalista la scorsa settimana a Los Cabos, Zverev è andato in difficoltà già nelle fasi iniziali della partita con il primo set perso 6-3.

Una volta vinto il secondo parziale con lo stesso punteggio sembrava essere in grado di riportare la partita sui propri binari ma un nuovo black out nel terzo parziale gli è costato il match. Zverev eliminato col punteggio di 6-3 3-6 6-3.

Nessun problema all'esordio invece per le altre teste di serie: Holger Rune ha battuto Michael Mmoh per 6-2 6-3 e Stefanos Tsitsipas ha regolato Roman Safiullin 6-3 6-4. Vittoria anche per Frances Tiafoe che ha superato Max Purcell 4-6 6-3 6-0.

Eliminato invece il fresco vincitore del torneo di Los Cabos: Jordan Thompson ha pagato probabilmente anche la stanchezza della settimana più intensa della sua vita ed è stato sconfitto da Aleksandar Kovacevic col punteggio di 6-3 5-7 6-4.

Avanza invece Casper Ruud che dopo una lunga battaglia ha avuto la meglio di Christopher Eubanks. Oggi giornata di ottavi di finale ad Acapulco. Torneranno in campo anche i due italiani presenti in tabellone: Flavio Cobolli sfiderà Stefanos Tsitsipas e Matteo Arnaldi giocherà contro Ben Shelton.

Entrambe le partite si giocheranno circa dalle 3 ora italiana, la prima sul campo centrale la seconda sul Grand Stand.

Atp Santiago del Cile, Luciano Darderi vince un match maratona

Luciano Darderi, recente vincitore del torneo Atp di Cordoba, ha superato il primo turno del torneo Atp 250 di Santiago del Cile sulla terra battuta outdoor.

Il giocatore italiano ha vinto una vera e propria maratona e ha sconfitto dopo una partita di tre tie break il lucky loser Facundo Bagnis. Darderi si è imposto 7-6 6-7 7-6 dopo una sfida durata 3 ore e 20 minuti di gioco.

La wild card italiana ora affronterà negli ottavi di finale l'argentino Juan Manuel Cerundolo che a sua volta ha vinto un'altra maratona contro il tedesco Yannikck Hanfmann superato col punteggio di 3-6 6-3 7-5.

A San Diego eliminata Caroline Wozniacki

Donne in campo per il Wta 500 a San Diego.

Avanza Donna Vekic che ha battuto Katherine Hui 7-5 6-2 mentre esce Caroline Wozniacki sconfitta da Anna Blinkova 1-6 6-4 6-1. Oggi l'esordio nel torneo delle prime due teste di serie: Jessica Pegula affronta Jule Niemeier e Beatriz Haddad Maia affronta Katie Boulter.