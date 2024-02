Gael Monfils abbandona il campo per andare a vomitare: il motivo spiazza tutti

© Julian Finney/Getty Images

Le uova arabe indigeste a Gael Monfils. Questa non è una barzelletta, ma l’inaspettata ragione per il quale il veterano francese ha vomitato durante il suo esordio all’Atp 500 di Dubai, nonché probabilmente la causa della rimonta subita dal connazionale Ugo Humbert.

Dopo la positiva settimana qatariota, con la semifinale raggiunta a Doha, si interrompe immediatamente il cammino del 37enne francese al torneo degli Emirati. Passato in vantaggio di un set, durante il secondo Monfils ha chiesto di uscire dal campo, scappando via e lasciando perplessi pubblico e avversario.

Il motivo è stato presto scoperto, con il transalpino che è corso a rimettere per poi tornare regolarmente in campo. Inconveniente che è costato caro al 54 del mondo, che si è visto rimontare la partita, chiusa da Humbert 4-6 6-3 6-3 in 2 ore e 11 minuti.

Monfils spiega le ragioni del suo malore

Se molti hanno pensato ad un eccesso di fatica o ad una reazione del fisico al clima, l’esperto tennista francese ha immediatamente rivelato la causa del suo malessere. Monfils ha sottolineato di aver mangiato delle uova al mattino per colazione, che evidentemente hanno fatto indigestione all’ex numero sei del ranking Atp.

Esilarante lo scambio di battute con il proprio team dopo essere rientrato in campo. “Credo che le uova abbiamo distrutto il mio stomaco. Non mi sento molto bene” ha detto il francese ad un membro del suo box, che gli ha prontamente risposto: “Avresti dovuto mangiare una pizza al salame”.

Il dialogo si è concluso con Le Monf che sorridendo, ha ribattuto: “Sì, avrei dovuto. Ma non riesco nemmeno a immaginare di mangiare di nuovo qualcosa in questo momento”.

Gaël Monfils a un souci : 🥚🥚🥚



Suivez son match contre Ugo Humbert et le tournoi de Dubaï en exclusivité sur Eurosport #HomeOfTennis #DDFTennis https://t.co/0aIL14O6JX pic.twitter.com/HklzbP0mIi — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 27, 2024

Delusione finale dunque per il francese, che ha dovuto arrendersi nel derby transalpino con il più giovane Humbert, il quale ha vendicato la sconfitta della scorsa settimana al torneo di Doha.