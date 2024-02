Bertolucci sul periodo 'no' di Musetti: "La miglior versione del 2024 non è bastata"

© Mark Brake/Getty Images

Ieri pomeriggio è stata un’altra giornata da dimenticare per Lorenzo Musetti, che sta attraversando un momento nerissimo della sua carriera, probabilmente il più buio. L’azzurro è incappato in una crisi di gioco e di risultati dallo scorso finale di stagione, e non riesce ad uscirne.

In questo suo fin qui triste 2024 il tennista toscano non è mai andato oltre il secondo turno, perdendo in tre occasioni (le sue ultime tre partite), al primo turno. Nonostante il risultato non lo abbia soddisfatto, Musetti è sembrato leggermente più in lotta rispetto alle ultime uscite, ma ciò non è bastato.

A Dubai ha avuto la meglio il francese Arthur Cazaux. Paolo Bertolucci, ex tennista ora commentatore televisivo, ha commentato la prestazione del 21enne: “La miglior versione del 2024 da parte di @Lorenzo1Musetti non è stata sufficiente per passare il primo turno a Dubai.

La mancanza di fiducia ha fatto la differenza”, ha detto, facendo riferimento al periodo che sta attraversando Lorenzo.

La miglior versione del 2024 da parte di @Lorenzo1Musetti non è stata sufficiente per passare il primo turno a Dubai. La mancanza di fiducia ha fatto la differenza — paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 27, 2024

Per uscire da questo periodo difficile e ritrovare sensazioni positive in campo l’azzurro potrebbe pensare a giocare in doppio con l’amico Lorenzosempre con più frequenza: “Ci sono molti aspetti del doppio che ti possono aiutare in singolare, per questo lo gioco un po' più spesso.

Lorenzo è uno dei miei migliori amici nel circuito, averlo accanto mi aiuta anche a rimanere più calmo e positivo in campo. Ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato anche bene, peccato per la sconfitta 10-8 al match tie-break in finale"

Musetti ha concluso parlando della sua collaborazione con Corrado

"Cercavamo una figura che potesse aiutarci 10-15 settimane l'anno. Corrado farà con me una decina di tornei, insieme a Simone, soprattutto nella stagione sulla terra rossa. All'inizio aggiungere un coach mi preoccupava perché credevo che il mio gioco potesse essere visto in un modo diverso, ma Simone e Corrado sono sulla stessa lunghezza d'onda e si capiscono facilmente. Per me è una cosa importante che abbiano la stessa visione" ha commentato l’azzurro.