Non avrà rappresentato la svolta dal punto di vista dei risultati, ma il torneo ATP 500 di Dubai ha restituito agli appassionati di tennis una versione quantomeno competitiva di Lorenzo Musetti. Proprio considerando la prestazione tutt’altro che negativa, il terzo ko consecutivo all'esordio - subito contro Arthur Cazaux - è forse quello meno doloroso degli ultimi mesi.

Il talento di Carrara ha lottato ed è stata proprio la poca fiducia accumulata in questo inizio di stagione a determinare il 6-4, 7-6( 2) a favore del francese. Musetti ha brekkato l’avversario in apertura ma perso il vantaggio sul 3-2 non potendo opporre resistenza all’ottima risposta di Cazaux.

Sotto 4-5, Musetti ha avvertito la pressione e sul 30-30 optato per una complicata discesa a rete. Cazaux, consapevole del momento favorevole, ha messo pressione a Musetti con un’altra incisiva risposta e comandato il punto.

Atp Dubai - Sonego batte Nagal e raggiunge Medvedev agli ottavi. Fuori Musetti

Nel secondo set, Musetti ha cancellato un match point nel dodicesimo game e agguanto con merito il tie-break; un tie-break che però Cazaux ha dominato 7-2.

Daniil Medvedev è tornato in campo dopo la dolorosa sconfitta maturata in finale contro Jannik Sinner agli Australian Open. La missione del tennista russo è difendere per la prima volta in carriera un titolo nel circuito maggiore: impresa mai compiuta.

Presente nel box del nativo di Mosca il nuovo membro del team Gilles Simon, una figura che potrà aiutare molto il numero quattro del mondo. Anche senza brillare - non giocava dallo scorso 28 gennaio - Medvedev ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 7-5 Alexander Shevchenko.

Il kazako, condizionato dal problema al braccio, ha ceduto la battuta nel quinto e nel settimo game compromettendo lo score nel set inaugurale. Nella seconda frazione di gioco, però, Shevchenko ha approfittato del leggero calo di rendimento di Medvedev per salire sul 3-2.

Il 23enne non ha gestito nel migliore dei modi la tensione quando ha servito per il set e spedito di poco largo il passante sulla chance offerta al russo. Il kazako ha fatto peggio sul 5-6 perdendo completamente il controllo del dritto.

Sarà Lorenzo Sonego il prossimo avversario di Medvedev. Il piemontese sta provando a invertire la tendenza negativa e si è imposto con un importante 6-4, 5-7, 6-1 ai danni di Sumit Nagal, nel main draw grazie a una preziosa wild card.

Nel primo set è accaduto tutto tra il settimo e l'ottavo game: Nagal ha calibrato male il dritto in uscita dal servizio sulla palla break concessa a Sonego; mentre l'azzurro si è salvato proprio utilizzando alla grande lo stesso fondamentale.

Gli ultimi due giochi della seconda frazione sono un manifesto del momento no di Sonego, che non ha trasformato due opportunità di 6-5 forzando la risposta e ha disputato il peggior turno di battuta prendendo delle incomprensibili decisioni.

A incidere nel set decisivo ci ha pensato la maggiore forza atletica di Sonego, sempre molto preparato fisicamente, perché Nagal è apparso in difficoltà e ha chiesto anche il medical time out per un problema fisico.

Conferma quanto di buono mostrato a Doha Jakub Mensik. Il ceco si è aggiudicato la battaglia con Borna Coric 4-6, 6-3, 7-6( 7) annullando un match point nel tie-break che ha posto fine alla disputa. Quinta vittoria di fila per Karen Khachanov, reduce dal successo ottenuto al Qatar ExxonMobil Open.

Il russo ha liquidato Luca Van Assche con un netto 6-2, 6-3. Ugo Humbert si è infine preso l’immediata rivincita su un sofferente Gael Monfils.