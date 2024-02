Atp Acapulco - Matteo Arnaldi fa l'impresa e batte Fritz. Vince anche Flavio Cobolli

© Fran Santiago/Getty Images

Grande Italia all'Atp 500 di Acapulco. Due italiani erano impegnati nella prima giornata e sono arrivate due vittorie di grande peso. Matteo Arnaldi ha battuto la testa di serie numero 4 del torneo messicano sul cemento all'aperto Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 4-6 6-3.

Sconfitta pesante per l'americano e vittoria meritatissima per Arnaldi che non era nel suo momento migliore della stagione ma ha saputo mettere in campo una prestazione di assoluto livello fotografata in particolare da un numero, i 40 colpi vincenti.

Grande merito a non disunirsi dopo avere perso il secondo set. Primo e secondo set decisi da un break, nel terzo parziale Arnaldi ha preso il break di vantaggio, è salito 4-1 e poi 5-2 e lo ha tenuto fino alla fine chiudendo al terzo match point con un dritto vincente.

Ora nel secondo turno affronterà Ben Shelton che ha battuto 2-6 7-5 7-6 Daniel Evans. Ma le notizie positive per gli italiani non finiscono qui visto che anche Flavio Cobolli ha centrato gli ottavi di finale. Dopo avere superato le qualificazioni ha eliminato al primo turno il canadese Auger Aliassime in rimonta col punteggio di 2-6 6-3 6-2.

Partita di grande solidità per il giocatore italiano che è riuscito ad uscire alla distanza e a chiudere il match point dopo quasi due ore di gioco su doppio fallo del canadese. Per il romano ora ci sarà il vincitore della sfida tra Safiullin e Stefanos Tsitsipas.

Esordio vincente nel torneo anche per Alex De Minaur con la testa di serie numero 3 ha battuto il giapponese Daniel 6-2 6-1, sconfitta a sorpresa per Tommy Paul battuto 6-0 6-4 da Draper. Ofner ha sconfitto la wild card di casa Escobedo 6-7 6-4 7-6.

Kecmanovic ha battuto Schwartzman 4-6 6-3 6-1 e Nishioka ha superato Borges 3-6 6-2 6-4.

A San Diego avanzano Boulter e Kostyuk

Primi turni anche nel torneo WTA 500 di San Diego. Vince Katie Boulter che ha avuto la meglio di Lesia Tsurenko 6-3 6-1.

Niemeier ha superato Gracheva 6-3 6-0. Esce di scena invece Clara Tauson eliminata da Xinyu Wang 6-2 2-6 6-1. Infine Marta Kostyuk ha vinto in rimonta Ann Li 6-4 4-6 6-2.