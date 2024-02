Atp Santiago - Martinez supera Passaro in due set. Subito fuori Bronzetti ad Austin

© Alex Pantling/Getty Images

Francesco Passaro non è riuscito a ottenere il quarto successo nel circuito maggiore - l’ultimo è arrivato a Barcellona nel 2023 ai danni di Fernando Verdasco - al Movistar Chile Open. L’italiano, nel main draw grazie a una wild card, ha salutato il torneo di Santiago all’esordio perdendo con il punteggio di 4-6, 1-6 contro Pedro Martinez.

Passaro ha subito recuperato il break di svantaggio sfruttando il brutto errore a rete delle spagnolo e ha sorpreso nuovamente in risposta il rivale sul 3-3 portando a casa un lungo e intenso game. Proprio nel momento più importante, l’azzurro ha iniziato a commettere qualche gratuito di troppo e lasciato per strada tre giochi di fila: l’ultimo gli è costato il set.

Atp Santiago - Martinez elimina Passaro. Subito fuori Bronzetti ad Austin

Nel secondo set, Passaro è uscito completamente dal campo e ha aggiornato in una solo circostanza il suo score. Federico Coria ha invece avuto la meglio sul qualificato Alex Molcan imponendosi 6-1, 7-6( 1) .

A Dubai, la sfida tra Hubert Hurkacz e Jan-Lennard Struff è stata decisa da tre tie-break. Nessuno dei due protagonisti ha brekkato il rispettivo avversario nell’arco dell’intera partita: Hurkacz si è salvato in sei occasioni e Struff in tre.

Nonostante abbia giocato meglio del rivale in risposta, il tedesco ha perso la partita sprecando due match point nel tie-break finale. Avanti 6-4, Struff non ha potuto nulla sul passante e sullo smash di Hurkacz. Il polacco ha acquisito fiducia e collezionato quattro punti consecutivi: quelli della vittoria.

Niente da fare anche per Lucia Bronzetti al WTA 250 di Austin, fermata da Yafan Wang con il punteggio di 7-6( 5) , 6-4. La giocatrice di Rimini ha regalato il contro break alla cinese affossando in rete il dritto in uscita dal servizio.

A nulla sono serviti i tre set point annullati sul 4-5, perché Wang ha disputato un ottimo tie-break. La 29enne non ha mai permesso a Bronzetti di rendersi pericolosa in risposta e ha siglato il break del ko sul 2-2 a zero nel secondo parziale.