Atp Dubai - Murray, vittoria numero 500 sul cemento: battuto Shapovalov. Ok Rublev

Carlos Alcaraz, ecco il piano per recuperare dall'infortunio: fan preoccupati

Fonseca: "Non mi perdevo nessuna partita di Federer. Ora guardo Alcaraz e Sinner"

Matteo Gigante vince il Challenger di Tenerife 2: "Lavoro per crescere"

Roger Federer è in vacanza in Thailandia: il video della corsa sul Tuk-tuk

Il russo ha reagito e nel secondo lasciato solo due game all’avversario rientrando in partita. Due i momenti che hanno indirizzato il match nel terzo set: Rublev ha brekkato Zhang nel terzo game chiudendo con lo schiaffo al volo e si è salvato in quello successivo grazie a un profondissimo dritto e a un servizio vincente.

Nel primo set nessuno dei due ha avuto opportunità in risposta e il tie-break ha premiato Zhang. Rublev - avanti 4-1 - non ha contenuto l’esplosività del cinese, che si è portato sull’1-0 collezionando sei punti di fila.

L’americano ha travolto 6-0, 6-2 in meno di un’ora Pavel Kotov; mentre l’olandese ha eliminato la testa di serie numero sei Adrian Mannarino registrando un importante 7-6( 3) , 7-5. Campione e finalista nelle scorse due edizioni del torneo, Andrey Rublev ha faticato più del previsto contro Zhizhen Zhang , ma trovato il modo di imporsi con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-2, 6-4.

Murray ha protetto il vantaggio con autorevolezza e non ha più concesso occasioni al canadese. Si impone in rimonta anche Alexander Bublik : il kazako ha sconfitto Tomas Machac 2-6, 6-3, 7-6( 5) . Partono con il piede giusto Sebastian Korda e Botic van de Zandschulp .

Per lo scozzese si tratta dell’ottavo esordio vincente su otto partecipazioni al torneo ATP 500 di Dubai. In un set davvero equilibrato è stato il nono game a fare la differenza: Shapovalov ha sfruttato la seconda chance offertagli da Murray aggiudicandosi lo scambio più lungo del match.

Nel Day 1 del Dubai Duty Free Tennis Championships, Andy Murray ha trovato il successo numero 500 sul cemento superando in rimonta Denis Shapovalov con il punteggio di 4-6, 7-6( 5) , 6-3. Un traguardo raggiunto nell’Era Open solo da Roger Federer ( 783) , Novak Djokovic ( 700) , Andre Agassi ( 592) e Rafael Nadal ( 518) .

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD