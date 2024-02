Atp Rio de Janeiro - Sebastian Baez domina Navone, per lui quinto titolo in carriera

© Buda Mendes-Getty Images

L'argentino Sebastian Baez ha vinto il torneo Atp 500 sulla terra battuta di Rio de Janeiro. Il più importante torneo di questa tournèe sudamericana sul rosso si è chiuso con una finale che non ha avuto storia.

La rivelazione del torneo Mariano Navone, giunto in finale partendo dalle qualificazioni, non ha avuto energie per poter far partita contro la testa di serie numero 5 del torneo. Baez ha vinto con il punteggio di 6-2 6-1 in una finale che non è mai stata in discussione.

I due set hanno avuto un andamento sostanzialmente uguale. Baez ha conquistato i primi quattro giochi di ogni set portandosi sul 4-0 indirizzando ognuna delle due frazioni dalla sua parte. Nel primo set Navone ha riacceso una fiammella di speranza per la sua partita recuperando uno dei due break subiti per poi però riperdere il servizio nel gioco successivo fino al parziale di 6-2.

Nel secondo set Baez è volato 4-0 e poi ha chiuso 6-1. Nessun passaggio a vuoto per Baez, match gestito al meglio e così ha potuto sollevare il trofeo più importante della sua carriera. Nella classifica di oggi è il nuovo numero 21 del mondo.

Curiosamente Baez e Navone potrebbero affrontarsi di nuovo nel torneo di Santiago del Cile al via oggi: Baez ha un bye al primo turno, se Navone batterà Varillas ritroverà l'argentino.

Quinta vittoria a livello Atp per Sebastian Baez

Per Baez, classe 2000, questo di Buenos Aires è già il quinto titolo a livello Atp vinto.

Quattro sono stati sulla terra rossa ma c'è anche un successo sul cemento. Il primo trionfo in carriera è avvenuto nel 2022 sulla terra rossa dell'Estoril in Portogallo, torneo nel quale ha sconfitto in finale Frances Tiafoe.

Il 2023 è stato un grande anno per lui con tre successi: ha vinto a Cordoba in finale contro Federico Coria, a Kitzbuhel su Thiem e poi è arrivato il successo sul cemento all'aperto di Winston Salem battendo in finale Lehecka. Ed ora il quinto titolo conquistato a Rio de Janeiro, il più importante di tutti.