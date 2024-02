Atp Los Cabos - Thompson conquista il titolo. A Rio de Janeiro finale Baez-Navone

© Chris Hyde-Getty Images

Jordan Thompson ha vinto il suo primo titolo Atp coronando una settimana da sogno. Il tennista australiano, classe 1994, ha battuto sul cemento all'aperto di Los Cabos (ATP 250) il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3 7-6.

E ha centrato anche il suo miglior risultato nella classifica Atp perché da domani sarà il numero 32 del mondo. Thompson ha vinto nettamente il primo set, nel secondo parziale è andato subito sotto di un break poi si è portato 5-3 ma Ruud ha recuperato fino ad arrivare al tie break.

Qui il giocatore australiano ha chiuso per sette punti a quattro con un dritto vincente sul match point. E' stata veramente la settimana della vita per Thompson che nei quarti ha rimontato Michelsen dopo essere stato sotto 6-0 3-0 e ha vinto una maratona di oltre 3 ore in semifinale contro Alexander Zverev.

A Rio de Janeiro la finale sarà giocata tra Baez e Navone

La finale del torneo più importante della settimana per punteggio Atp, ovvero il 500 di Rio de Janeiro, sarà tra Sebastian Baez e Mariano Navone.

Una finale tutta argentina decisamente a sorpresa e difficilmente pronosticabile all'inizio del più importante torneo di questa Gira Sudamericana sulla terra battuta. Il match è in programma questa sera, domenica 25 febbraio, non prima delle 21.30 ora italiana, le 17.30 di Rio.

Sebastian Baez ha sconfitto nella prima semifinale il connazionale Francisco Cerundolo. Una semifinale nella quale si è giocato punto a punto tutto il primo set. Baez ha cancellato 3 set point al suo avversario sl 4-5 e poi non ha più perso nessun game fino al termine della partita.

7-5 6-0 per la testa di serie numero 4. Sarà in campo a contendergli il titolo il connazionale Mariano Navone che ha vinto contro un Cameron Norrie sembrato decisamente non al top della forma. La testa di serie numero 2 del torneo ha anche chiesto un intervento del medico nel secondo set e ha finito per cedere con il punteggio di 6-4 6-2.