Atp Doha - Sesto titolo per Khachanov: ko Mensik. Musetti/Sonego perdono in finale

I due italiani hanno giocato una eccezionale partita - come testimonia lo score - ma hanno visto Murray e Venus trionfare al super tie-break.

Il 18enne di Prostejov ha mostrato tutto il suo talento e raggiunto l'ultimo atto dell'evento ATP 250 eliminando tennisti del calibro di Alejandro Davidovich Fokina , Andy Murray , Andrey Rublev e Gael Monfils . In Qatar, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono arresi ( 0) 6-7, 6-2, 8-10 in finale nel doppio a gli esperti Jamie Murray e Michael Venus .

Khachanov non ha più offerto occasioni al servizio ed è diventato il campione del torneo di Doha. Mensik può comunque guardare con ottimismo al futuro considerando che entrerà in top 100 al termine di una grande settimana.

Mensik non è riuscito a reagire e ha pagato a caro prezzo il turno di battuta perso all’inizio del secondo parziale spedendo di metri oltre la linea di fondo un comodo rovescio.

Avanti 5-2 nel tie-break, il giovane tennista ceco ha avvertito un po’ di tensione e rimesso in corso Khachanov colpendo un doloroso doppio fallo. Entrambi hanno avuto quattro set point a disposizione: il russo ha sfruttato la sua quarta chance grazie a un’ottima risposta.

È stato un altro intenso e interminabile tie-break a premiare il russo nel primo set e spostare gli equilibri; terminato con lo stesso punteggio di quello disputato in semifinale con Alexei Popyrin : 14-12. Mensik ha annullato l’unica palla break del parziale nel quarto game con un provvidenziale ace.

Karen Khachanov ha ritrovato il successo nel Tour ATP a cinque mesi dall’ultima volta e conquistato il sesto titolo in carriera battendo con il punteggio di 7-6( 12) , 6-4 Jakub Mensik nella finale del Qatar ExxonMobil Open.

