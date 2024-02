Atp Dubai - Draw: Si rivede Daniil Medvedev, in tabellone Musetti e Sonego

© Cameron Spencer/Getty Images

Atp di Dubai al via. Sorteggiato il tabellone del torneo della categoria 500 che si gioca negli Emirati Arabi Uniti. Ed è il torneo che vede il rientro alle competizioni del russo Daniil Mevedev che torna a giocare un torneo ufficiale dopo la sconfitta nella finale degli Australian Open contro Jannik Sinner.

Per lui c'è un primo turno contro Shevchenko. In tabellone anche Andrey Rublev come seconda testa di serie. Ci sono due presenze italiane: si tratta di Lorenzo Sonego e di Lorenzo Musetti. All'ultimo turno di qualificazione per entrare nel tabellone principale c'è Giulio Zeppieri.

Medvedev ovviamente apre il tabellone, in caso di successo all'esordio il russo giocherà contro il vincente della sfida tra Nagal, in tabellone con una wild card e Lorenzo Sonego. Nel primo quarto c'è anche la rivelazione di Doha Mensik contro Coric.

La testa di serie in questo lato di tabellone è Davidovich Fokina che ha un esordio non scontato contro Maroszan. Secondo quarto di tabellone aperto dal polacco Hubert Hurkacz: sfiderà Struff. In questa zona di tabellone c'è di certo uno dei primi turni più interessanti tra Shapovalov e Murray.

Chi vince avrà in premio il vincitore del derby francese tra Monfils e Humbert.

Lorenzo Musetti apre con un qualificato ed è nella zona di Rublev

Alexander Bublik apre la parte bassa del tabellone in una zona in cui c'è come testa di serie anche il russo Khachanov che esordisce contro Popyrin nel bis dell'incontro giocato in semifinale a Doha.

Nell'ultimo lato di tabellone c'è Adrian Mannarino che affronta al debutto Van de Zandsschulp. Chi vince trova il vincente tra Kotov e Korda. Lorenzo Musetti come detto aspetta un giocatore in arrivo dalle qualificazioni e se vince avrà il vincente della partita tra Zhang e la testa di serie numero 2 Andrey Rublev.

Ecco il tabellone completo dell'Atp 500 di Dubai.