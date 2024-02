Atp Los Cabos - Ruud batte Tsitsipas, fuori pure Zverev. A Rio Bolelli-Vavassori ko

© Morgan Hancock-Getty Images

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. Hanno perso da Barrientos e Matos. Ed è una sconfitta che fa male quella della coppia italiana che sembrava ad un passo dalla conquista della finale.

La prima parte della partita è stata dominata dagli italiani che hanno conquistato il primo set col punteggio di 6-2. Nel secondo parziale Bolelli e Vavassori subito avanti di un break sul 3-1 con palla anche per il 4-1 che è sfumata.

Da qui, da una situazione di vantaggio di 6-2 3-1, l'andamento del match è improvvisamente cambiato. La coppia italiana è andata in difficoltà ed è cresciuta progressivamente quella colombiano-brasiliana.

Dopo lo scampato pericolo dell'1-4 sotto, Barrientos e Matos hanno inanellato 5 giochi di fila passando dall'1-3 al 6-3. Nel doppio non c'è il terzo set vero e proprio ma c'è un super tie break ai dieci punti che decide la partita in caso di parità.

Barrientos e Matos arrivati a questo set con maggiore entusiasmo rispetto alla coppia azzurra si sono portati subito in vantaggio e hanno chiuso poi per dieci punti a sei. Epilogo amaro per Bolelli e Vavassori che comunque non cancella questo ottimo avvio di stagione con il successo a Buenos Aires e la finale nel primo Slam della stagione agli Australian Open.

Nel torneo di singolare a Rio de Janeiro, semifinale della parte alta del tabellone tutta argentina. La giocheranno Sebastian Baez che ha sconfitto il giocatore di casa Thiago Monteiro 6-4 1-6 6-2 e Francisco Cerundolo che ha eliminato Dusan Lajovic 3-6 6-4 6-4.

Nella parte bassa del tabellone eliminato anche l'altro brasiliano Thiago Seyboth Wild sconfitto dalla testa di serie numero 2 e detentore del titolo Cameron Norrie col punteggio di 6-1 3-6 6-2. Nell'ultimo quarto di finale termina il cammino del giovane brasiliano Joao Fonseca, classe 2006: ha perso con Mariano Navone 2-6 6-3 6-3.

Sarà quindi semifinale Norrie-Navone.

A Los Cabos la finale sarà giocata da Ruud e Thompson

Nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento all'aperto) la finale sarà giocata decisamente a sorpresa da Casper Ruud e da Jordan Thompson.

Nella prima semifinale il giocatore norvegese ha battuto la testa di serie numero 2 Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-4 7-6. Nella seconda semifinale invece è stata una lotta incredibile tra la testa di serie numero 1 Alexander Zverev e il giocatore australiano Jordan Thompson.

Ha avuto la meglio a sorpresa il giocatore australiano che ha firmato l'impresa col punteggio di 7-5 4-6 7-6 chiudendo sette punti a due il tie break decisivo.