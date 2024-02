Le riflessioni di Gael Monfils: "Il tennis è bello ma mi manca tanto mia figlia"

© Leigh Vogel/Getty Images for AYS Sports Marketing

Il giocatore francese Gael Monfils, battuto al torneo Atp 250 di Doha in semifinale da Jakub Mensik 6-4 1-6 6-3, ha rilasciato dichiarazioni nelle quali parla della sua attività di tennista ma soprattutto afferma che quando si trova in viaggio per i tornei gli manca terribilmente la figlia Skai che compie due anni a ottobre.

Figlia che ha avuto insieme alla tennista ucraina Elina Svitolina. "La prossima settimana andrò a Dubai – analizza Monfils – saranno quindi quattro settimane che non la vedo ed è molto tempo. A quell'età ogni giorno si scoprono tantissime cose.

Siamo fortunati che viviamo in un'epoca in cui le tecnologie non mancano per rimanere a contatto anche a distanza ma non sostituisce una presenza diretta". Monfils ha detto che Skai accompagnerà lui e sua moglie Elina Svitolina negli Stati Uniti a marzo, dove entrambi parteciperanno a Indian Wells e al Miami Open.

"Per fortuna sarà con noi negli Stati Uniti, le vittorie aiutano un po’, il tennis è bello, ma mi manca davvero tanto mia figlia. Siamo già stati a lungo in Australia con lei, torneremo a lungo negli Stati Uniti ma non vogliamo disorientarla troppo.

È una sfida".

Monfils ripercorre anche l'inizio della carriera

Nella stessa intervista, a Tennis Majors, il tennista francese ha spiegato come la sua decisione professionale gli abbia anche impedito di vedere crescere il fratello e la sorella minori.

“Il primo sacrificio lo fai quando sei giovane, nei confronti dei tuoi genitori e della tua famiglia: non ho visto proprio crescere il mio fratellino e la mia sorellina". Monfils infine ha anche affermato che si sentirebbe di avere ancora 2/3 anni prima di ritirarsi ma ammette che c'è bisogno di adattarsi dopo essere diventato padre: "Devo adattarmi e anche per questo sono felice di vincere perché mi permette di pensare ad altro".