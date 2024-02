Atp Doha - Mensik supera anche Monfils: se la vedrà con Khachanov in finale

© Daniel Pockett/Getty Images

Gael Monfils dovrà rinviare l’appuntamento con la storia, perché non è riuscito a raggiungere la tanto attesa finale che gli permetterebbe di eguagliare il record di Roger Federer per il maggior numero di stagioni - 20 - in cui ha guadagnato l’ultimo atto di un evento ATP.

A rovinare la festa del francese ci ha pensato un ragazzino nato Prostejov, Repubblica Ceca, nel 2005. Jakub Mensik ha infatti scritto la sua personale storia conquistando la prima finale nel circuito maggiore all’età di 18 anni battendo Monfils con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3 in quasi due ore di gioco.

Il ceco è il più giovane finalista da Carlos Alcaraz nel 2021 a Umago. A iniziare meglio il match è stato Monfils, capace di procurarsi tre palle break consecutive nel secondo game. Mensik, però, non ha tremato e ha rimontato da 0-40 come se nulla fosse.

Sul 2-2 è arrivato il break decisivo: Monfils ha provato a spezzare il ritmo con due insidiosi slice, ma il secondo è terminato oltre la linea di fondo campo.

Nel secondo parziale, Mensik ha compiuto un grave errore risvegliando Monfils con una brutta partenza: il ceco ha finito per raccogliere un solo gioco.

La terza frazione ha visto entrambi perdere subito il servizio; Mensik ha avuto la chance di passare nuovamente in vantaggio ed è caduto durante il punto perdendo slancio. Un favoloso rovescio lungolinea ha consentito a Mensik di sorprendere in risposta Monfils sul 4-3 e chiudere i conti nel game successivo.

Il ceco sfiderà in finale Karen Khachanov, che domani andrà a caccia del sesto titolo in carriera. Il russo ha battuto Alexei Popyrin 7-6( 12) , 6-2. I due hanno sfruttato l'unica opportunità offertagli dal rispettivo rivale nel primo set: Popyrin con un dritto vincente nel terzo game e Khachanov a zero - complice il rovescio largo dell'australiano - nell'ottavo.

Un folle tie-break ha orientato la sfida. Khachanov ha smarrito la strada sul 4-0 e conferito fiducia al 24enne dando il via a un durissimo duello conclusosi 14-12 in suo favore. Popyrin non ha convertito tre set point; mentre Khachanov si è imposto al quinto.

Inevitabilmente provato, l'australiano è partito male nel secondo set lasciando campo all'avversario. Nonostante le numerose occasioni concesse al servizio, Khachanov ha portato dalla sua parte tutti i punti importanti.