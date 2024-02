Atp Los Cabos - Zverev avanza. Bolelli-Vavassori in semifinale di doppio a Rio

Matteo Berrettini svela un grave problema fisico in conferenza stampa: i dettagli

Esce di scena il vincitore del torneo di Buenos Aires: Sebastian Baez ha infatti sconfitto Facundo Diaz Acosta 7-6 6-3, Mariano Navone ha poi dominato Yannick Hanfmann 6-1 6-2. Thiago Monteiro ha vinto il derby tutto brasiliano con Meligeni Alves 7-6 6-3 mentre continua a far sognare il 17enne giocatore di casa Joao Fonseca che ha superato Cristian Garin 6-4 6-4.

Nel torneo di singolare, si sono completati gli ottavi di finale. Ha terminato con successo il suo incontro Thiago Seyboth Wild che ha sconfitto 6-2 4-6 6-3 Jaime Munar. Vittorie anche per Dusan Lajovic su Laslo Djere (6-2 7-5) e Cameron Norrie che ha dominato 6-1 6-1 Marcelo Barrios.

Sulla terra battuta brasiliana, la coppia italiana ha sconfitto nettamente il duo formato da Dusan Lajovic e Roberto Carballes Baena col punteggio di 6-2 6-3. Per gli italiani ora c'è la semifinale contro Nicolas Barrientos e Rafael Matos .

Non si ferma la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori . La coppia italiana dopo aver vinto la settimana scorsa il torneo all'Atp 250 di Buenos Aires, si è qualificata per la semifinale del torneo di doppio dell'Atp 500 di Rio de Janeiro.

Ha vinto la prima testa di serie del torneo 6-3 6-4. Ora per Zverev c'è una semifinale con l'australiano Jordan Thompson che ha rimontato e battuto lo statunitense Alex Michelsen 0-6 7-6 7-5. Atp 250 Los Cabos, semifinali: Zverev-Thompson e Ruud-Tsitsipas.

Per il giocatore norvegese ora c'è una semifinale con Stefanos Tsitsipas che ha superato Aleksandar Kovacevic 7-6 6-3. Nella parte alta del tabellone nella sfida più attesa della giornata il tedesco Alexander Zverev era opposto all'australiano Thanasi Kokkinakis.

Giornata di quarti di finale al torneo Atp 250 di Los Cabos sul cemento all'aperto messicano. Casper Ruud era impegnato nel primo quarto di finale. La testa di serie numero 4 del torneo non ha avuto nessuna difficoltà a regolare il giocatore portoghese Nuno Borges con il punteggio di 6-3 6-2.

