Atp Doha - Mensik fa sul serio ed elimina Rublev: sfiderà Monfils in semifinale

© Daniel Pockett/Getty Images

Erano quasi passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Jakub Mensik alla viglia del suo esordio al torneo ATP 250 di Doha. Far corrispondere le parole ai fatti quando la carta d’identità indica un timido 2005 non è cosa da tutti, perché il ceco quelle asserzioni le ha trasformate in realtà.

“Ho la fiducia di poter competere e vincere contro i migliori” . Detto, fatto: Mensik ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 7-6( 6) il numero cinque del mondo Andrey Rublev assicurandosi l’ingresso diretto in top 100 con la prima semifinale nel circuito maggiore.

Atp Doha - Mensik elimina Rublev: in semifinale sfiderà Monfils

Il settimo e l’ottavo game hanno decisamente fatto la differenza nel set inaugurale. Mensik non ha esitato e ha sfruttato la palla break con un devastante rovescio lungolinea per poi impedire al russo di pareggiare in maniera immediata i conti con il classico schema servizio e dritto.

Entrambi non hanno capitalizzato un cospicuo numero di occasioni nella seconda frazione di gioco, ma Mensik ha raggiunto con fiducia il tie-break salvando un set point sul 5-6 con un provvidenziale servizio vincente. Un tie-break che lo ha visto alzare le braccia al cielo al secondo match point.

A sfidare Mensik nel penultimo atto del Qatar ExxonMobil Open sarà un Gael Monfils in grande spolvero. Il 37enne si è aggiudicato il derby francese con Ugo Humbert con il punteggio di 6-2, 6-4. Nessuno dei due ha iniziato bene, ma Monfils ha preso il largo dall'1-1 sorprendendo due volte consecutive il connazionale in risposta.

Humbert non ha ridotto il gap e ha pagato a caro prezzo qualche errore gratutito di troppo. Subito costretto a rincorrere nel secondo set, Humbert ha recuperato terreno sul 2-3 spingendo con il dritto. Nemmeno il tempo di esultare che Monfils ha siglato il break del ko nel game successivo approfittando della brutta volée di Humbert.

La semifinale della parte basse del main draw vedrà invece impegnati Karen Khachanov e Alexei Popyrin. Il nativo di Mosca ha beneficiato del ritiro di Emil Ruusuvuori: il finlandese ha alzato bandiera bianca dopo appena tre game a causa di un problema alla schiena. L’australiano, da parte sua, ha superato Alexander Bublik con un doppio 6-4.