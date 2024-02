Entry list Atp Miami - Assente Nadal ma c'è Djokovic. Sinner numero 3, dubbio Musetti

© Al Bello/Getty Images

Dopo Indian Wells, appuntamento a Miami per un altro avvincente Master 1000. Le stelle ci sono quasi tutte e lo spettacolo non mancherà: in Florida infatti ci sarà il ritorno, dopo 5 anni di assenza, da parte del numero uno Novak Djokovic che ha intenzione di aumentare il distacco nel ranking sui diretti avversari.

Oltre al campione in carica Daniil Medvedev, uno dei grandi attesi sarà sicuramente Jannik Sinner: con due finali raggiunte nel 2021 e 2023, nonché un quarto di finale in cui si è dovuto ritirare per un problema fisico, l'altoatesino proverà a ripetersi anche quest'anno e ad aggiungere un altro titolo alla collezione.

La lotta per il secondo posto in classifica sarà apertissima ed è assolutamente della partita lo spagnolo Carlos Alcaraz, semifinalista lo scorso anno e vincitore nel 2022. Tanta Italia presente nel tabellone principale: l'azzurro potrà contare sulla compagnia di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini (che utilizzerà il ranking protetto).

A questi si è aggiunto in queste ore l'entrata di Luciano Darderi come primo alternate, che ha approfittato della rinuncia già ufficializzata da parte di Aslan Karatsev. Restano diversi dubbi sulla partecipazione all'evento di Lorenzo Musetti, considerato che la nascita di suo figlio Ludovico è prevista nel corso della competizione e potrebbe alla fine decidere di cancellarsi per volare in Italia.

Tra gli assenti di spessore spicca Rafael Nadal, che però giocherà a Indian Wells.

Ecco l'entry list completa