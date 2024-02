Atp Los Cabos - Vincono Zverev e Tsitsipas. Bolelli-Vavassori ai quarti di Rio

© Daniel Pockett/Getty Images

Esordio vincente per Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas nel torneo Atp 250 sul cemento messicano all'aperto di Los Cabos. Nella notte si sono giocati tutti e otto gli ottavi di finale del torneo. La testa di serie numero 1 Alexander Zverev ha avuto la meglio senza problemi del giapponese Yoshihito Nishioka col punteggio di 6-3 6-0.

Esattamente con lo stesso score il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto Aleksandar Vukic. Un buon esordio per le prime due teste di serie. Il giocatore tedesco ora in un quarto di finale molto interessante sfiderà l'australiano Kokkinakis che ha avuto la meglio di Evans per 6-4 6-2.

Sempre nella parte alta del tabellone fuori a sorpresa la testa di serie numero 3 Alex De Minaur probabilmente anche provato dalle fatiche di Rotterdam della settimana scorsa e dal volo dall'Europa al Messico: ha perso 6-4 6-1 da Michelsen, che nei quarti se la vedrà con Thompson.

Nella parte bassa del tabellone quarto di finale tra Borges (6-3 6-3 a Purcell) e la testa di serie numero 4 Ruud che ha dominato 6-1 6-0 Giron. Infine Kovacevic ha superato Hijikata 6-3 4-6 6-4 e troverà ora Stefanos Tsitsipas.

Atp 250 Los Cabos, quarti di finale: Zverev-Kokkinakis; Michelsen-Thompson; Borges-Ruud; Kovacevic-Tsitsipas.

A Rio de Janeiro avanzano nel torneo di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci hanno preso gusto.

Dopo la finale agli Australian Open e il successo nel torneo Atp 250 di Buenos Aires di doppio, sono di nuovo nei quarti di finale anche questa settimana nel torneo di Rio de Janeiro. Gli azzurri hanno battuto negli ottavi di finale la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, già sconfitta in finale domenica a Buenos Aires.

Questa volta il punteggio è stato di 6-4 3-6 10-7 e le teste di serie numero 2 hanno dovuto abbandonare il torneo, mentre per il duo italiano i prossimi ostacoli ai quarti saranno Carballes Baena e Lajovic. Il torneo di singolare che ha perso Carlos Alcaraz per una distorsione alla caviglia durante la partita con Monteiro non ha visto disputarsi tutte le partite previste degli ottavi a causa della pioggia, ancora protagonista.

C'è stato tempo per giocare solo l'ultima partita di primo turno nella quale Joao Fonseca ha sorpreso Arthur Fils 6-0 6-4. E per gli ottavi di finale ha terminato il suo match solo Francisco Cerundolo (numero 4 del tabellone) che ha battuto Ramos-Vinolas 6-2 6-1. Interrotta sul 6-2 2-3 la sfida tra Seyboth Wild e Jaume Munar.