Holger Rune torna alle origini con Patrick Mouratoglou: ufficializzato il nuovo team

© Alex Pantling/Getty Images

Quando si parla di Holger Rune il colpo di scena è dietro l’angolo. La telenovela legata al nuovo allenatore del tennista scandinavo sembrava essere terminata con l’annuncio di Kenneth Carlsen, emblema del tennis danese negli anni '90 e nei primi anni 2000, annunciato nelle scorse settimane.

La separazione da Boris Becker aveva invece fatto molto discutere per la modalità e i tempi con i quali il nativo di Gentofte l’ha reso noto al pubblico. Quando nessuno se lo aspettava ecco il fulmine a ciel sereno.

Ecco di nuovo al fianco di Holger Patrick Mouratoglou, suo storico coach, con il quale ha collezionato due titoli, tra cui il più importante della sua fin qui breve carriera, il Masters 1000 di Parigi Bercy, battendo in finale Novak Djokovic.

La separazione dal francese avvenne nell’aprile del 2023, ma le cose non andarono come si augurava, e allora eccoli di nuovo insieme, a ricucire un rapporto che sembrava essere andato in frantumi. Poco dopo l’annuncio di questa notizia sono arrivate anche le prime parole dei diretti interessati, che spiegano il perchè abbiano voluto riprovarci: “Tutti sanno che sono determinato a vincere titoli del Grande Slam e a raggiungere il numero uno del mondo.

Per farlo, ho bisogno di avere intorno a me la giusta partnership di allenatori e la giusta squadra. A volte bisogna provare un po' di cose per capire cosa funziona e cosa no", ha spiegato il classe 2003.

Sqaudra finalmente al completo per Rune

"Negli ultimi mesi ho imparato molto su ciò che funziona per me e credo che Patrick sia la persona migliore per guidare la squadra e aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi".

Mouratoglou sarà il capo allenatore, mentre Kenneth Carlsen assisterà la squadra per qualsiasi necessità”, ha concluso, chiudendo ufficialmente il casting per il suo staff. Faranno parte della squadra anche Mike James, analista dei dati, e Lapo Beccherini, membro della Mouratoglou Academy.

"Sono entusiasta di iniziare una nuova collaborazione con Holger. Ci conosciamo da quando avevo 13 anni e ho sempre creduto nel suo potenziale. Ha grandi obiettivi, e anch'io li ho per lui”, ha dichiarato invece Mouratoglou che proverà a spingere il suo allievo qualche gradino più in su più di quanto avesse fatto prima.

Rune partirà con la sua nuova squadra ad Acapulco, dove difenderà la sua semifinale, per poi volare in America dove lo attendono i tornei di Indian Wells e a Miami.