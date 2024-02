Atp Doha - Nessun problema per Rublev. Murray si arrende a Mensik dopo oltre 3 ore

© Daniel Pockett/Getty Images

Sul Campo Centrale del Qatar ExxonMobil Open è maturata una sconfitta dolorosa per Andy Murray, determinata probabilmente da un errore di valutazione. A vincere la battaglia di tre ore e 23 minuti con il punteggio di 7-6( 6) , ( 3) 6-7, 7-6( 4) è stato il promettente Jakub Mensik, capace di diventare il terzo giocatore nato nel 2005 e oltre a raggiungere i quarti di finale nel circuito maggiore dopo Dino Prizmic e Juncheng Shang.

Sfuma quindi - per ora - la vittoria numero 500 sul cemento di Murray.

Atp Doha - Murray perde la battaglia con Mensik. Rublev batte Gasquet

Lo scozzese ha recuperato lo svantaggio nel decimo game ma rovinato tutto nel tie-break sprecando due set point e perdendo quattro punti di fila dal 6-4.

Nel secondo parziale, solo Murray si è procurato opportunità in risposta: Mensik non ha ceduto di un millimetro rifugiandosi in un insperato 6-6. Questa volta, però, l’ex numero uno non ha ripetuto lo stesso errore e ha assunto il controllo degli scambi nel tie-break.

In un terzo set che sembrava ben saldo nelle mani del ceco - avanti di due break sul 5-2 - Murray ha improvvisamente acceso la luce e provato a gettare, per l’ennesima volta, il cuore oltre l’ostacolo. Un eccezionale dritto e un’ottima copertura della rete gli hanno permesso di vendicasi in risposta nell’ottavo e nel decimo gioco.

Ci ha pensato ancora il tie-break a decretare il verdetto. Sul 4-4, Murray ha giudicato forse male il colpo del rivale e prolungato uno scambio che ha poi finito per perdere. Mensik ha sfogato la sua rabbia con un servizio vincente e un discreto dritto.

A contendersi un posto in semifinale con il ceco sarà Andrey Rublev. Il russo non è mai andato in difficoltà nei suoi turni di battuta e ha regolato Richard Gasquet con un netto 6-3, 6-4. A Rublev è bastato il break a zero siglato nel sesto game per gestire con estrema tranquillità il primo set.

In apertura di secondo, il nativo di Mosca non ha atteso molto tempo per mettere le cose in chiaro e portarsi sul 2-1 grazie a una profonda risposta di rovescio. Vincono senza patemi anche Ugo Humbert ed Emil Ruusuvuori rispettivamente contro Pavel Kotov e Christopher O'Connell.

Il finlandese sfiderà ai quarti Karen Khachanov. Si impone in rimonta Alexander Bublik: il kazako ha rimediato a un brutto primo set ed eliminato Marton Fucsovics con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4.